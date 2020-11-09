羅子溢拒做怪獸家長 與老婆楊茜堯有共識 女兒人生自由發揮

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

羅子溢在劇集《木棘証人》用情認真，現實中他對太太也非常專一，堪稱「愛妻號」，二人拍拖至今，雖然生活在充滿誘惑的娛樂圈；子溢有段時間更北上發展，但他仍能給予老婆百分百信心，兩公婆最重要是信任。他笑稱有「好嘢」要互相「分享」，並說：「有時我見到靚女都會望，正如她見到外國男星也會覺得很有型，望之嘛，無所謂的。」

不時聽聞男星在內地工作，會有女仔自動送上門，子溢笑稱聽就聽得多，但真的無經歷過，加上老婆現在覺得有個女控制着他，更加不用怕。縱使早前在內地工作，兩公婆要分隔兩地，楊茜堯也從來沒曾懷疑過，也不會對他拍親吻戲有任何「聲音」，子溢笑說：「她（親熱戲）都不比我少。（但自己會否主動減少拍親熱戲？）我不會刻意加，也不會刻意減，作為演員，要尊重導演意思。」

送小驚喜為婚姻保鮮

談到婚後的轉變，子溢自覺老練了不少，步伐無以前那麼急，他說：「雖然我們在名利圈，但追逐名利並非第一，最緊要工作開心。」他自覺是平均型老公，什麼都有一點，至於冧太太方面，他覺得愈基本愈有效，並說：「都是出街吃飯，大時大節例如結婚紀念一定要記得和送花這些簡單事，有時搞大龍鳳可能會有反效果，其實小驚喜已經夠。」子溢不避嫌稱夫妻間吵吵鬧鬧實會有，但一定是他先讓步，還分享經驗之談，他說：「其實我們吵鬧次數不多，都是因為些瑣碎事，只要不把事情發大便可，見到小小『燶味』即收。」

升呢人父變滋油淡定

今年再由人夫升呢至人父，子溢坦言「小珍珠」的到來改變了他很多，以前那種小伙子的感覺愈來愈少，他說：「以前都會想還是後生仔，很多年輕人的衝勁還有，但現在想慢下來，變得滋油淡定。」對於要挑戰父親這個重要角色，子溢笑言無壓力，現時餵奶和𧨾女兒瞓都無問題，只是幫她冲涼和換片還未熟手。在減產抽多點時間陪伴囡囡成長，與多點工作賺奶粉錢之間，他選擇了後者，直言有了女兒更加要努力去衝，子溢說：「一定要作出犧牲，媽媽在家，爸爸便出去工作，還要多謝家中長輩的幫助和支持，讓我可放心工作。」

縱使前世情人駕到，但子溢堅定稱不會因此冷落老婆，對方永遠是第一位，還會時常提醒自己，他笑說：「由女兒出世一刻已經要做足，一個睡在BB箱，一個睡在牀上，當然第一時間撲向牀那邊，這是必須的。」子溢也不會阻止楊茜堯復出，稱對方對這行仍有熱誠，有她的演藝夢。

唔抗拒全家接拍親子騷

近年不少藝人攜同子女參與拍攝內地的親子節目，子溢坦言不抗拒，但要視乎女兒的能力和狀態，因並非所有小朋友都應付到，如果沒得睡覺又辛苦，寧願掙少一點，小朋友健康是首要。子溢稱與楊茜堯非怪獸家長，不會催谷女兒，他覺得如果女兒對學術上有興趣，會自己去鑽研。

他的心態是由女兒在玩樂中學習，尋找自己想走的路，他說：「無論女兒將來想入行，還是當一位老師或做其他工作，只要她喜歡我都ok，不會阻止。」至於會否追多個湊夠一個「好」字？子溢表示不會刻意追求，但心裏有個想法，就是希望送女兒一份「禮物」，讓她可有弟妹陪伴一同成長。

遇好拍檔 擦出搞笑火花

另外，熱播劇《木棘証人》是子溢相隔4年重返無綫之作，子溢表示很開心能參演，因劇集出街以來口碑不俗，在內地評分也很高，是他沒預料到的。拍檔韋家雄出名好戲，今次角色非常搶鏡，子溢說跟對方合作無壓力，兩人互相信任和配合，感覺就像《阿笨與阿占》，他說：「今次演的警察跟以往不同，以前多數演幹探，今次比較貼地。我們還加插了少少以前經典電視劇和電影的搞笑橋段，但辛苦了張曦雯，因她聽不明白。」

劇集出街反應不錯，可有信心衝擊視帝？子溢笑言看到有網民提議「谷」他當選視帝，因未試過出現一對「視帝視后couple」，但他覺得言之尚早，攞獎要看天時地利人和，他說：「有獎項當然開心，但無的，其實我今年都有獎項啦，就是我女兒，對我而言已經很滿足。」

髮型：Jan Chiu@IL Colpo（PP）

化妝：Sharon Lee

服裝：Emporio Armani

Stylist：Cheryl YAM

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