子稱劉志榮逝世重擊母至抑鬱 梁淑莊離世前1個月確診胰臟癌

兒子考獲大律師圓父願

莊姐兒子劉健樂接受訪問表現平靜，他表示爸爸離世後對母親打擊大，因而患上抑鬱症，情緒波動、身體虛弱，自己一直守護在旁，也感激圈中好友關愛母親。他說：「媽媽前兩年開始釋懷，但離世前1個多月確診，醫生指可能病症早已潛伏，從另一角度睇，媽媽受痛苦短暫。」他指母親遺願很簡單，只想他能健康快樂，又有心願與爸爸劉志榮團聚，故跟親友辦一場美麗喪禮，送她最後一程，又安排媽媽跟爸爸、爺爺（已故藝人劉克宣）和嫲嫲合葬。

黎燕珊與潘冰嫦為莊姐打點喪禮，她們過去亦有陪莊姐走過喪夫傷痛，不料1年前對方開始變低調，並於今年中秋傳來壞消息，潘冰嫦說：「莊姐喜歡靚，為她安排耳環和香水陪葬、鮮花佈置，又請化妝師化靚一點。」黎燕珊指健樂考獲大律師執照，完成爸爸遺願，準備踏出社會做事，無奈莊姐享福時間好短。

汪明荃昔日與莊姐和劉翁經常在粵劇、公益活動碰面，又跟劉克宣合作過拍劇，也知道莊姐因為劉翁過世感悲傷，不願外出見人，她曾致電開解。印象中莊姐端莊、賢淑，將兒子教得很好，大讚健樂是孝順乖仔。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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