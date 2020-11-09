朋友指患罕見血癌 余慕蓮短訊道別：若不醒下世見

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據魚毛身邊好友表示，她過往沒太大健康問題又精靈，今年中因耳石症令她經常暈眩，後期已有改善。她於10月底到九龍醫院醫治耳石症，經全身檢查後驗出患「血液炎」，她有此病兩年但一直未察覺，即時安排她入伊利沙伯醫院治療。她入院時很精神，每日也致電朋友打發時間。據魚毛的朋友稱，血液炎是血癌的一種，這病症好少見，原本要打標靶藥 ，但魚毛情况不太好，所以暫不用標靶藥治療，先入ICU洗血。由於血發炎，病菌傷及肺部，因此要插喉。

林建明稱魚毛精靈 鄧達智擔心

一向豁達的魚毛插喉前給好友傳語音短訊，語氣平靜說要插喉，不知道會否醒來，希望醒來後大家可再見面，若不能醒來便下世再見。另外，有指魚毛昨日情况沒惡化。

林建明不時約魚毛食飯，之前曾相約一班朋友食泰菜；她稱跟魚毛見面時她總是很精靈。10月底約會後，原本約昨日食飯。問她知否魚毛現在是否清醒？她表示未有新消息，希望她大步檻過。

魚毛跟時裝設計師鄧達智（William）相識多年，不時相約一班朋友見面飯敘。對於好友患上血癌，正身在ICU留醫，William亦替魚毛擔心：「她身邊家人不多，慶幸一直有好多朋友關心和照顧她。之前有聽過她提起要換血，不肯定是否因為患血癌，未問清楚詳情，不過她近期身體確比以前弱好多。」William指魚毛入院後情况都不算很差，只是醫生建議她如果有什麼朋友想見，最好見一見，但每次探訪只限3人。William續說：「她見了第一批朋友後，我已預了她隨時一call就撲去醫院。魚毛原本精神都OK，曾跟我通電話，大家傾了一會。可惜後來突然入ICU，已經不准見面，又問不到她目前情况，一班朋友都好擔心。」

曾說離世後捐身家 文件未辦妥

黃澤鋒是魚毛的契仔，30多年前兩人合演《小小大丈夫》，劇中魚毛演他契媽，大家很投緣，並保持聯絡。澤鋒表示前晚收到消息契媽的情况有好轉，但他仍很擔心並感慨說：「這消息令個心好唔舒服，2020年真係好難過。」

魚毛當年將無綫長期服務金捐出三分之一在內地建希望小學，曾說將來離世後會把所有財產捐出。好友William透露將身家捐到慈善機構是魚毛的心願，但未搞好文件。William稱之前也有朋友提醒魚毛要先搞文件，但今次她入院比較急故未處理。