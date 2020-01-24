嚴重貧血 肺纖維化 83歲余慕蓮ICU插喉留醫

余慕蓮（魚毛）前晚傳出入住深切治療部（ICU）要插喉的消息，有指是肺纖維化問題，醫護人員代余慕蓮接電話，說她插了喉不能講電話。余慕蓮退休後經常跟朋友相約見面，但今年受疫情影響，加上患耳石症經常頭暈，故多留在家中，亦聘有外傭照顧，但健康卻大不如前。

留院初期精神佳

今年9月，余慕蓮感呼吸不暢順，驗出肺纖維化，留院8日才出院。10月28日，林建明（大姐明）、黃美芬等約她飯敘，照片中見她精神不俗。據知余慕蓮於上月底到醫院做身體檢查後，醫生要她入院，因嚴重貧血需安排輸血，於本月初做了一個小手術，當時由她的契仔簽字。她留院初期精神佳，不時跟朋友通電話打發時間。直至前日她跟朋友失聯，原來入了ICU及插喉不能講電話。

大姐明一直有跟余慕蓮聯絡，她昨日接受《明報》電話訪問，稱早前已知道余慕蓮入院治療。

林建明信問題不大

大姐明表示之前每日也跟對方電聯，知道她要輸血及做小手術，只是前日失聯，相信問題不大，過幾日對方可以說話定會親自報平安，大家不用太擔心。大姐明表示余慕蓮有個做旅行社的契仔，還有相識數十年的朋友經常陪伴左右，雖然現在不能探病，契仔會到醫院跟進最新情况。

鄧達智︰醫生提醒全應驗

時裝設計師鄧達智（Ｗilliam）跟余慕蓮是老友關係，他表示上周也有電話聯絡，當時她在ICU，說待輸血後可搬往大房，到時再約大家見面。鄧達智好惜余慕蓮，因近日未能聯絡故很擔心。鄧達智透露年前他的醫生好友提議余慕蓮做身體檢查，但她自覺行得走得沒接受意見，想不到一年後，醫生提醒的問題也應驗了。

余慕蓮在娛樂圈打滾數十年，雖然只是演小人物角色，但觀眾對她並不陌生，當年她將三分一的退休金捐出，在貴州建小學，學校命名為「余慕蓮希望小學」，善舉被傳頌。余慕蓮曾說將來離世後會把所有財產捐出去。前晚傳她入院的消息令不少人擔心，在網上「集氣」要為她打氣。

娛樂組