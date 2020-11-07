【開箱】《大軍團》八九點鐘的太陽 煩惱多多

5名主角的煩惱

《大軍團》根據美國劇作家姬蒂卡比路（Katie Cappiello）的舞台劇《Slut: The Play》改編，講述16歲少女Joey被3名好友性侵的故事，據悉劇中描述另外兩個女孩，都會出現在《大軍團》，並加插其他枝節。新劇講述紐約布魯克林區最大型的公立中學5名主角的關係及煩惱，某日學校附近的大軍團廣場發生爆炸事件，造成傷亡，學校實施緊急應變措施，安排學生到安全地方。Jayson與Owen既是好友又是學校樂隊的色士風手，等待疏散無聊之際，兩人一時貪玩，拿走海地移民Dom的錢包，又不小心丟到地下。Dom說錢包內有200元準備為弟妹繳費，其間驚動了老師，聲稱嚴厲查辦，兩人面臨停學危機，Jayson承諾定會把錢還給Dom。另一主線落在Joey身上，她是學校跳舞隊成員，提倡身體自主的女性主義者，因不滿老師在疏散時罵她穿著短褲，決定策動小型革命，號召女同學翌日不戴胸罩上課，並穿著寫有示威標語的T恤，在課堂上挑釁老師，對方氣得趕她出班房，又罵其衣著如妓女。受辱的Joey向更高層的老師投訴，辯駁干預衣著等同性別歧視，最後老師道歉，承認用詞不當。

至於華裔女孩Leila，在內地孤兒院被猶太裔父母收養，於美國長大，一直對個人身分感迷惑，面對校內的華裔學生，她不覺得是一分子；在猶太裔同學之間，她也自覺是局外人，因而令她不斷找尋認同，包括為討好男生不惜一切，從而肯定自己的價值，並透過自創的漫畫來釋放心中怒火。

Sid是印度裔學生，品學兼優，既是泳隊主將，準備考入哈佛，老師指導他 應如何撰文突出自己，因而令他決定透過文章自揭同性戀傾向，及對本身族群外貌總被聯繫到恐怖分子的迷思。

幸福結局的主角

全劇共分9集，談及很多青少年面對的問題，包括性侵、性取向、種族歧視、身分認同以及貧窮等。像Joey本是學校風頭躉，死黨Anna告誡她不要跟其弟Tim一起，Joey與他卻有段若即若離的關係，並在內心掙扎的繃緊關係之間，一次搭乘的士途中發生被兩名好友George及Luke的性侵事件。事後她羞於啟齒卻十分憤怒，最終在家人支持下報警，但種種證據顯示她採取主動而遭撤控。Joey最終轉校，結尾她鼓起勇氣面對兩名加害者及Tim，這一段拍得相當深刻，也著墨最多。

Leila的故事也很有趣，仍在襁褓已被收養的孩子，除了膚色是亞裔，徹頭徹尾是美國人。當男同學盤點準備要親熱的女生名單，Leila被標籤為日本人，她都會澄清在中國出世；可面對內地新移民同學，在早會或課堂說普通話，她又根本聽不懂。最終在穆斯林同學身邊找到存在感，分享了自己的創作，並在劇集尾聲時請「同胞」說英語。

Dom的段落也許是編劇「善良」的安排，在紛擾的當下，讓觀眾不致絕望。家貧又滿懷理想的她，希望成為心理治療師，幫助黑人族群，成績優異，為生計犧牲許多，甚至想過為了家人的生活得到改善，而接受假結婚安排。最終母姊體諒，取消婚約交易，要她上大學，跟男友John也有美好結局，至少劇終時她是幸福的。

還有Sid，即使「出櫃」令雙親失望，至少他的才華得到回報，如願考進哈佛。毛澤東曾說：「世界是你們的，也是我們的，但歸根結柢是你們的。你們青年人朝氣蓬勃，正在興旺時期，好像早晨八九點鐘的太陽，希望寄託在你們身上。」愛國愛黨的眾多香港電視台，又是否應該多拍題材貼地的YA劇集？抑或此地有稜角的青年，早已被人放棄，根本不值一提？