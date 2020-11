【明報專訊】受到疫情影響,荷李活一片愁雲慘霧,重頭戲如《黑寡婦》(Black Widow)及《007:生死有時》(No Time to Die)等紛紛延期,迪士尼發行兩齣新片,包括「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)主演科幻片《爆機自由仁》(Free Guy),以及堅尼夫班納(Kenneth Branagh)自導自演的大堆頭製作《尼羅河謀殺案》(Death On The Nile),原定下月中開畫,昨日突然宣布抽起,而且未有公布最新映期,莫非跟《花木蘭》一樣,改在迪士尼旗下影視串流平台Disney+上架?