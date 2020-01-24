拉莎娜連治接任007捱轟 黑人女性受歧視 自爆遭網絡欺凌

由《無獸之境》日裔導演福永加利（Cary Joji Fukunaga）執導、丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演特務占士邦的新片《007：生死有時》（No Time to Die），開拍至今一直多災多難。

台前幕後不斷受傷、疫情影響映期一拖再拖，有傳電影公司損失達5000萬美元（約3.9億港元），於是考慮以6億美元（約46億港元）高價，轉售版權予影視串流平台Apple TV+或Netflix播放，但遭片商否認。

由占士邦退隱說起

曾經參演超級英雄片《Marvel隊長》的拉莎娜連治，早前接受英國時尚雜誌《Harper's Bazaar》訪問時，首次為她在《007：生死有時》繼承007代號一事作出回應：「我是一個黑人女性，如果其他黑人女演員接受這個角色，後果亦會一樣，受到圍攻及欺凌，但我不斷提醒自己，為何會受到攻擊？因為我有份參與這宗革命性事件。」

將於本月底慶祝33歲生日的拉莎娜連治解釋，《007：生死有時》講述丹尼爾卡特扮演占士邦退隱江湖後，英國軍情六處便把他的007代號，轉交拉莎娜連治飾演的女特務Nomi，令她成為史上首位黑人女性007。

007不等如占士邦

問題是，007只是一個代號，占士邦才是《鐵金剛》電影系列主角，由早前病逝的第一代占士邦辛康納利（Sean Connery）開始，到羅渣摩亞（Roger Moore）、鐵摩達頓（Timothy Dalton），以及皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）等，一眾男星夢寐以求成為他們的接班人。

加上丹尼爾卡特辭演後，電影公司遲遲未有公布候任人選，所以拉莎娜連治才會受到千夫所指，觀眾誤以為下集將會出現女版占士邦，令她躺着中槍。