對娛樂圈從來無野心 鄭文自嘲讀錯書入錯行

鄭文於2003年加入有線電視，是第一代有線娛樂新聞主播，相比昔日同僚，她依然是最直率的一個，自嘲讀錯書、入錯行；當初大學新聞系畢業，一心想當新聞主播，最終卻事與願違，對娛樂圈從來沒有野心，寧向幕後發展，不用化妝上鏡，有更多時間做好賢妻良母這份終身職業。

鄭文（Cathy）當年畢業搵工遇上SARS疫情，令立志於新聞界創一番事業的她陣腳大亂，到過逾10間傳媒機構見工均沒下文，最終獲有線電視聘請，卻是娛樂新聞主播職位，她說：「我報考新聞記者，但有線稱無位，不過娛樂台請人，問我做不做？當時的環境，無理由不做，而且公司近屋企，當然𦧲飯應啦！」她表示初入行時十分抗拒，因之前完全不看娛樂新聞，不時被上司鬧爆，她說：「記得訪問李家鼎前妻施明，問對方母親節跟鼎爺怎慶祝？對方答已離婚。真的日日被人鬧，很沮喪。」一做就7年，於2010年離職，她笑說：「因為合約為期7年，中段曾想離巢，去過亞視新聞部見工獲取錄，可惜有線不放人，要我賠錢走，唯有局住留低，幸之後總算做出興趣。」

難忘城城騷後做sit up

7年娛樂主播生涯，難忘事當然不少，鄭文稱最難忘當年跟成龍到美國拉斯維加斯再到洛杉磯出席新片首映，令她不得不佩服大哥，她說：「我們搭飛機去洛杉磯，他就自己駕車，花8小時到洛杉磯仍很精神在拉筋，真的好勁。還有跟梁朝偉到內地巡迴宣傳電影《韓城攻略》，我全程黐住偉仔，他更主動跟我傾偈，又問我辛不辛苦。這些經歷都很難忘和有趣。」她稱最難得是與一些圈中人成為好友，其中郭富城經理人小美很疼惜她，多年來安排很多郭富城的活動司儀工作給她，「這10多年見證城城的成功，當年見他攞影帝也很感動，他在台灣開巡迴演唱會時，完騷後返酒店還狂做sit up！連續幾晚都是這樣，叫他休息一晚都不肯，直到最後一晚慶功，他才說：『我可以食麻辣火鍋了！』真的很專業」。

自覺演戲無天分

舊同事黃翠如與余思敏分別與男星結緣，鄭文笑說：「我都想，但無！其實真的無憧憬過，唔通去敲郭富城的房門咩！阻住他做sit up呀！」她自認性格較簡單，交朋友從來不理背景，緣分驅使她認識當導演的老公李英傑，便決定離開有線跟對方結婚，「當時公司要求完約後才可結婚，所以在完約前低調註冊，但發現懷孕了，便急急在生B前擺酒」。誕下女兒李熹穎後，無想過獲何麗全邀請過檔now TV娛樂新聞台，她說：「在now TV做了4年，相比之前較開心，因能參與不同類型節目，到差不多約滿時懷了第二胎，誕下幼子李熹駱後，索性不再簽約電視台，自己開製作公司，接電視台的外判節目，當幕後和監製。都幾舒服，因為不用化妝！其實上鏡做主持都OK，但叫我演戲真的沒有天分，拍過電影《內衣少女》，飾演欺負下屬鄧麗欣的上司，未能繼續拍戲代表無天分啦！」

湊小朋友最重要

當年同期主播各有發展，有些取得不錯成績。鄭文覺得很正常，「有時都是際遇問題，如我不是突然有了小朋友，也不會想轉做幕後，是自己的取捨，我選擇做媽咪，她們選擇繼續拼搏便轉投TVB」。她透露誕下幼子後曾獲介紹見TVB高層曾勵珍，「珍姐和我傾過，她亦講得啱，稱拍劇要花很多時間，到時會沒時間照顧小朋友，問我可不可以？自己衡量過真的不太適合，還是鍾意湊小朋友多點。每個人都有不同選擇，我覺得湊小朋友最重要，做了媽咪才發覺這『角色』幾好玩」。

做幕後覺得enjoy

鄭文認為自己入錯行，因由始至終對娛樂圈都無野心，「如果有野心就選港姐啦！根本不太想在娛樂圈發展，現在做幕後反而覺得enjoy」。最終也做不到當初憧憬的新聞主播，她笑稱反而胞妹鄭瑩做到，在無線新聞財經台當主播 ，她說：「其實想做新聞工作都幾戇居，因曾覺得新聞記者好有型，但現今的記者就被人撳住打，以前會覺得做記者跟醫生、律師一樣是專業，現在發覺並不是，真的讀錯書、入錯行。」

鞋履：Mirabell

場地：大茶飯

記者：林祖傑

攝影：劉永銳