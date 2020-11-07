盼完成Harry劇本遺作 黎美言與母相擁哭別亡弟

兩周後舉行追思音樂會

前晚守靈彌撒，黎美言於晚上7時穿著黑衫及戴黑色口罩到場，見她消瘦不少，神情哀傷。她透露小時候跟弟弟在這裏讀書和返主日學，相信弟弟喜歡在這教堂出殯。她提到兩星期後會舉行追思音樂會，弟弟很多朋友都是20多歲，覺得死亡離他們很遠，突然發生這件事心情都好差，舉行追思會望他們釋懷。鍾舒漫前晚在守靈彌撒中唱聖詩，她在Harry離世後常陪着黎美言，讚對方好堅強。

馬浚偉黎瑞恩送別Harry

昨日馬浚偉、黎瑞恩到聖堂送別Harry。靈車於中午時抵達，黎美言捧着弟弟的遺照進入聖堂。她見母親望着Harry遺照激動落淚時，即上前擁抱安慰。儀式結束後，黎美言也忍不住傷心落淚，黎媽媽則要兩名友人攙扶離開，Harry遺體隨即移奉歌連臣角火葬場火化。

「要堅強照顧父母」

黎美言表示Harry離世後，媽媽最難過和辛苦，因此她要堅強照顧父母。她說父母已離婚，昨日母親和叔叔一起到場，父親會用自己的方式悼念弟弟。她感謝馬浚偉想過幫Harry出歌，又透露Harry生前作過逾30首歌詞給舞台劇演員，Harry女友有意將歌曲製作出碟留為紀念，加上Harry還有兩個舞台劇的劇本未完成，希望盡力完成弟弟遺作。

記者：柯美、陳釗