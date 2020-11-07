楊明獲莊思明陪伴上庭「心情OK」 涉不小心駕駛等3宗罪押後下月再訊

楊明（原名林明樂）昨日早上由女友莊思明及經理人陪同下抵達東區裁判法院應訊，現場有6名警員維持秩序。楊明穿著黑色西裝、戴口罩，大批傳媒上前拍照時，他叮囑大家小心。被問到心情如何？他說：「心情OK！」再問是否擔心及緊張？他態度從容說：「無！」然後一行人步入法院，他先與代表資深大律師清洪傾談，再步入法庭等待應訊，女友亦有入法庭旁聽。

控罪指稱，被告（楊明）於今年8月7日在半山馬己仙峽道（西行）近燈柱37716，在道路上不小心駕駛車輛登記號碼為MY686的私家車，而當時該私家車的窗門曾被增補，以減低其安全玻璃的透光能力；另於今年8月8日，在瑪麗醫院急症室內，雖有合理辯解沒有提供樣本以作檢查呼氣測試，但警長4737要求提供血液樣本以作化驗時，無合理辯解而沒提供該等樣本。

獲准以5000元保釋

楊明昨日暫毋須答辯，裁判官將案件押後至12月11日再訊，待辯方索取文件、醫療報告及法律意見。而楊明獲准以5000元保釋，須在報稱地址居住。他於中午12時離開法院，在法院門外企定定讓傳媒拍照，但未有再作任何回應便匆匆上車離開。

【案件編號：ESCC2365/20】

記者：袁永霖、林祖傑

攝影：孫華中