憑《母子逆緣》封影后 坦承討厭主角性格 長澤正美：從影以來最難演角色

文：蘇珮欣

《母子逆緣》講述長澤正美飾演母親秋子，病態地控制17歲兒子周平，結果一家走向絕路的悲劇。戲中秋子不務正業，甚至教唆兒子說謊及殺人，長澤正美表示，對於接拍本片與否，的確曾有猶豫，但她深信母親這個角色，就像人生導師一樣，令她產生興趣，決定接受挑戰。

從兒子角度看母親

雖說電影改編自真人真事，然而長澤正美演繹的母親角色，甚少參考資料，只好一邊拍攝一邊構思，加上她未婚也沒小孩，只好透過戲中17歲兒子的角度去研究劇本，「這樣才能跟他一樣，對母親有共同的感受與心情。」長澤對於秋子的行為與情緒，到底是跟隨心情而轉變？抑或是她原本的想法與態度？感到難以捉摸，因此認定是她從影以來最難演的角色。

另一方面，「我覺得秋子很討厭，所以我不喜歡她，也不會同情她，尤其是她受到身邊不同男人的影響，使她本能地把這些男人的性格，當成自己的個性，我不是不明白秋子，而是不想去了解她」。長澤正美雖然無法認同秋子的行為與思想，但為了投入角色，於是在拍攝前一天，刻意留在家中，一邊看電視一邊吃點心，感受懶散頹廢的生活。

談到母子關係，長澤正美自言跟媽媽感情要好，無論對方做什麼事都是美好的，「例如她為我的桃子剝皮，感覺比自己剝的更好吃，因此希望自己將來亦能成為一個廚藝出眾的媽媽」。

《信用欺詐師3》有新角

提起長澤正美，主演《信用欺詐師》電影系列票房大賣，早已宣布開拍第3集《英雄篇》，卻因戲中演員三浦春馬及竹內結子先後自殺身亡，新作恐胎死腹中。

據日本傳媒報道，電影公司已經重新編寫《英雄篇》劇本，考慮加添新角色，預計明年春天開拍。有傳新主角正是編劇古澤良太的班底，包括《僱傭妻子》新垣結衣、《鳥獸行》蒼井優、《魯邦的女兒》瀨戶康史及《傻爸青春白書》永野芽郁等，如果屬實可謂陣容強盛，令人期待。