相愛21年 約定天堂見 肥媽摯愛離世：親愛的老公安息

娛樂組

肥媽昨日凌晨2時49分在社交平台上載與老公Rick的合照,她傷心留言:「My love my man RIP.see you in heaven.親愛的老公安息。」肥媽表示前日早上與老公Rick還一起食早餐,至下午對方呼吸不順,即時入院,至昨日凌晨1時03分離世,走時不辛苦,菩薩保佑。她感到太突然,好難接受。家人擔心她撐不住,會辦理Rick的身後事,待安排好喪禮的事才通知她。

亡夫抗癌3年 花逾600萬醫藥費

愛夫深切的肥媽3年來為醫治老公的癌病不惜花逾600萬醫藥費,早前她刻意減產,專心照顧Rick。8月時,Rick在醫院留醫,肥媽在醫院24小時全天候照顧。肥媽一直抱着樂觀和正面心態面對,她曾說:「條命最緊要,花多少錢也不是問題,沒有東西比老公更重要。」上月肥媽在網上直播演唱會唱到《憑著愛》尾段時,想起丈夫突然激動爆喊。

與前夫離婚後獨力養大6子女

肥媽於1972年與首任丈夫結婚,兩人育有6名子女。肥媽當時為照顧一家8口的生活,曾身兼多職,甚至做過搬米及油漆等需要很大勞力的工作。肥媽在1988年入行當歌手後生活開始有改善。翌年,她因家暴及發現丈夫有婚外情決定離婚。離婚後的肥媽獨力養大6名子女。1999年肥媽與Rick結婚,展開第2段婚姻。Rick是肥媽弟弟的同學,與肥媽認識多年,兩人因為一次夾Band而擦出愛火花。Rick愛屋及烏,不介意肥媽要帶住6個小朋友,多年來對肥媽及其家人照顧有加。兩人1999年結婚時,因為家中有白事取消擺酒,於2013年補辦婚宴,翌年再飛到美國拉斯維加斯舉行婚禮。

契仔陸浩明短訊慰聞肥媽

肥媽契仔陸浩明傳短訊慰問肥媽,希望她不要太難過。他表示日前錄影節目時見過肥媽,她表現好專業,完成錄影後便趕回家照顧丈夫,「肥媽與Rick好恩愛,她是好太太及好媽媽」。