韓國練習生被姦偷拍後自殺 BTS作曲家疑遭警調查

留下遺書稱受傷害

據《News Desk》報道，夢想成為歌手所以加入娛樂公司當練習生的宋小姐，今年4月留下遺書，透露「受到傷害而感痛苦」的心情，然後自我結束短短廿多年的生命。事隔半年之後，死者父親最近在女兒手機內發現短訊和影片，相信是宋小姐被前度男友A先生落藥迷姦後，並把過程拍下，再傳給女方，令她大受打擊，最終走上自毁絕路。

警方以性暴力及強姦等罪名立案調查A先生，並沒收他的手機和私人電腦，不過，他透過代表律師否認指控，強調「無論在法律抑或道德上，都沒有做過相關行為」。據報警方考慮在今個月內，再次傳召A先生問話。

《News Desk》報道事件時，提及A先生的背景資料，包括「歌手」、「作曲家」及「結他手」等，又刊登他的打格照片，有韓媒及網民迅即認出他就是41歲男歌手Bobby Chung。畢業於延世大學的Bobby，2009年憑樂隊秋天假期出道，代表作《偶爾也有瘋了似的想去抱你的時候》曾獲不少歌手包括IU翻唱，近年開始為BTS及同門師弟組合TXT作曲，作品包括《Answer: Love Myself》、《Dream Glow》及《Roller Coaster》等，令他的名氣更盛。

隨着性侵醜聞曝光，昨日有大批網民湧到Bobby的社交媒體Instagram（IG）留言，質詢《News Desk》報道是否屬實，要求他回應；事後他把IG轉為私人帳戶，阻止網民繼續留言，反而令網民認定，他就是涉案的疑犯A先生。