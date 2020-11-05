特朗普倘連任 名歌手稱離開美國 Kanye West認敗選 4年後捲土重來

Kanye West前日更新社交網Twitter，釋出在票站投票給自己的照片，又自稱是首投族，最後更上載自己站在美國地圖前留影的照片，並承認在這次總統選舉中落敗，但表示會在2024年再次參選。

老婆疑支持拜登

現年43歲的Kanye自參選後表現神化，由於太遲報名及其他原因，只能在11個州出選；根據初步點票的結果，他在佛蒙特州只取得1200票，成績最好在田納西州，有逾萬票。

真人騷女星Kim Kardashian當日公開支持丈夫Kanye參選，前日亦在社交網上載自己投票後的照片，不過有網民發現她最近畀讚給饒舌歌手Kid Cudi呼籲投票給拜登，以及民主黨副總統候選人賀錦麗的帖文，並轉發後者的投票貼士，因而猜測她投票給拜登。

Gaga父親撐特朗普

其實美國是民主國家，一家人不同政見很常見，像Lady Gaga前日為拜登站台，特朗普轟她「不太好」，還說要爆她的黑材料；但Gaga父親Joe Germanotta懶理總統批評女兒，在Twitter留言支持特朗普。另外，前加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）是共和黨員，前妻瑪麗亞施賴弗（Maria Shriver）卻是甘迺迪家族的親戚，是民主黨員。白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）是特朗普女婿，但他的弟婦、名模Karlie Kloss卻支持拜登。

Lil Wayne被分手

不過饒舌歌手Lil Wayne就沒這麽幸運，他早前公開支持特朗普，又大曬合照，有傳因此跟34歲模特兒女友Denise Bidot分手，兩人互相取消關注對方的社交網，Denise甚至關掉了Instagram帳號。

《以你的名字呼喚我》男星艾米漢瑪（Armie Hammer）前天投票日在社交網留言稱，「我們今天是否要內戰？」被網民炮轟把潛在暴力開玩笑很不恰當，又指他是富裕白人根本不清楚現實狀况。

另一方面，男歌手John Legend和名模太太Chrissy Teigen、有「搖滾波士」之稱的Bruce Springsteen，以及Tommy Lee等歌手，不約而同表示若特朗普連任，他們都會考慮離開美國。不過有評論指出，4年前特朗普力壓民主黨的希拉里當選總統，當時「神盾局局長」森姆積遜（Samuel L Jackson）、《修女也瘋狂》胡比高拔（Whoopi Goldberg）及女歌手Miley Cyrus也說過會考慮去其他地方生活，但特朗普上任4年，他們依然留在美國。