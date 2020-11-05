相約食飯 慶祝生日傳緋聞 方力申爆陳瀅有男友

陳瀅早前踢爆小方曾約她單獨食飯，後者早前又出席陳瀅的31歲生日派對，似有意追求。問他會否招攬陳瀅到其泳會學游水？小方表示不知對方是否懂游水。至於二人可有發展可能？小方則說：「這個世界沒事情沒可能的，但暫時沒有約她吃飯。（因她已有男友？）不知道，如果有我當然不會約，以往都是，凡知道女方有男友，見也不會見。」追問是否陳瀅已有男友，所以才不約她吃飯？小方口快快答：「是呀！」之後再補充說：「不是呀，我不知道，她這麼秘密，你們（記者）影完話我知啦。」

疫情影響泳會蝕逾40萬

小方表示原本沒想過製作紀錄片，但考慮到這次環島泳籌得逾1000萬善款，比預期目標450萬多出600萬，所以想借首播會向大家報告善款的用途。小方又說沒想到是次環島泳後，令他再次愛上練水，現在保持每早5點半練習。問到之後有否新挑戰？小方說第一波疫情時去不到內地工作，曾構思由大嶼山游過澳門，後來因封關而擱置。他表示疫情時間長影響收入，苦笑指現時荷包「乾硬化」，希望先為自己籌款，籌到100萬已很好，「現在泳會生意蝕了77萬，政府津貼36萬，還蝕40多萬，幸好有生意伙伴分擔」。

張繼聰下月中澳門拍新戲

阿聰透露最近正在看劇本，12月中會到澳門拍新戲，到時要隔離14天，之後才開工，加上返港後又要隔離，預計農曆新年才能跟家人團聚，所以除夕和新年都不能跟家人過。阿聰笑說：「到時自己在酒店喊囉，今次是文藝片，順便在酒店培養情緒。」他稱今年休息了一年，明年重新出發；而且加盟古天樂公司後的確多了工作機會，無論台前幕後都有。

問到今年是否要「食老本」？阿聰表示今年個個都很艱難，全年加起來只有10天工作，幸好都有收入，還感恩拍了幾個廣告，最重要心中富有就得。他說託賴有些積蓄，太太謝安琪在理財方面很精明，他也不是怎花錢。笑問疫情下買了多少輛電單車？阿聰強調有節制，有朋友撩他買車，他也說不買了；不過言談間透露今年也買了兩三輛古董電單車，但不算很貴。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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