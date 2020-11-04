【開箱】《暖男爸爸》與「神劇」的距離

頭6集的劇情不斷在現實和回憶中來回交錯剪接，編導很貼心，深怕觀衆混淆，所以以前的阿榮，會束起小辮子，一身rock友打扮，也確實講述他夾band，會在酒吧演出，跟女友同居期間，就試過醉到要朋友攙扶回家。喪妻後經歷一段頹廢歲月的阿榮，終於振作，並在地產公司的一張照片中看到亡妻的身影，因而決定租下照片中的店舖，開始經營便利店及全心全意照顧兒子，阿榮的辮子也隨之消失，變身溫暖大叔。連暴龍哥也找來兩個樣子截然不同的小孩演出，3歲的暴龍哥是鬈髮，5歲的他頭髮已變得貼貼服服。

暖男阿榮很有人緣，鄰居按摩女郎Nami失婚，也有一子，不時幫他看顧暴龍哥；還有暴龍哥同學小英的媽媽Ling也是單親，因美容院的工作壓力，經常會遲來接女兒，兩名小孩是幼稚園裏少有參與延展班的學生，榮和Ling也因此建立互相幫忙的友情。幼稚園老師Carmen十分同情兩名單親家長，自己跟男友出現感情問題，榮給予安慰。不知道往後榮是否會跟她們出現感情瓜葛，走回男歡女愛通俗劇的舊路，還是另闢蹊徑？

劇情還是贊助需要

另一主要戲分在保險顧問羅芷明身上，她因為丈夫出軌而提出離婚，感情破裂仍與丈夫一起到糖水店，而且坦白跟老闆說出準備分居。然後再透過丈夫跟她一樣叫桑寄生蛋茶，而分析他可以為了適應環境而掩蓋自己的真正喜好。她為人坦率，面對榮的時候，卻又多了兩分溫暖。這角色有點顛覆一般人對保險顧問的印象，或者已經是保險業高層的羅芷明，能耐是不一樣。值得一提的是此劇有保險公司贊助，公司logo也直接出現在劇裏。有點好奇到底是開拍前還是後接下廣告？是撰寫劇本期間已考慮了保險業的元素？有套舊港片叫《白玫瑰》，張曼玉扮演保險顧問，有一幕約見車行老闆，對方拒買保險，張無奈離開，瞥見架上的BB照片，靈機一觸面帶哀傷的向BB照片鞠躬，老闆問她幹嗎，張說做不成生意沒關係，幫不了他的小孩才覺不安，稱保險是給疼惜的人一種保障，而不是為了投保者自己。那一幕講述她最終接到保單，看《暖男爸爸》羅芷明的工作態度與原則，《白》片這角色的形象又再次浮現。

此劇確實與大台出品截然不同，全實景是其一，雖然坐落中環奧卑利街大館附近的便利店，在現實生活中到底租金要多少？如此疏落擺貨，除了電影及劇集，誰會這樣在香港做生意？但經常把鏡頭放在對面街的遠鏡，不斷有車子呼嘯經過，畫面受阻，又所為何事？為了要觀衆「抽離」嗎？與「暖男」主題又似乎相悖。

舊戲的影子

第4集講述強尼扮演榮的好友Lantau，一腳踏三船東窗事發，從而揭開他一直暗戀「阿嫂」余超瓊；後者跟榮結婚當日，Lantau拿着攝錄機，鏡頭盡是她的影像，根本是英國片《真的戀愛了》姬拉麗莉（Keira Knightley）與安德魯林肯（Andrew Lincoln）的翻版。第5集榮和余超瓊在寓所把彈彈波抛落樓下再接回，更是《悠長假期》山口智子與木村拓哉的經典一幕，只是後者這幕是木村藉接到波的奇妙一刻，鼓勵失意的山口智子；《暖》劇卻是回憶裏一瞬，是準備往後劇情再解釋，抑或編劇太年輕？

有指《暖男爸爸》出現了be water等抗爭字句，加上抵死貼地對白，所以獲封神劇。不過，若幾歲的暴龍哥會用「好狼戾」來形容幼稚園的同學，所謂貼地是何時的地？敵人的敵人就是朋友，對於觀衆，與大台迥異卻不難看的製作，就是否等同「神劇」？抑或還是不要太快下結論，反正還有10多集才完結。