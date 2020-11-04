動畫賣座 電視台搶拍《鬼滅之刃》劇集 市川海老藏7歲子爭做炭治郎

日本漫畫《鬼滅之刃》大團圓結局，TOKYO MX電視台的《鬼滅之刃》動畫去年亦已播畢，為了替電影造勢，上月10及17日重播，反應超乎理想，兩集收視率分別錄得16.7%及15.4%，相比今季大部分日劇實有過之而無不及。

主題曲連續3周銷量榜冠軍

隨着《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》日本票房創佳績，女歌手LiSA唱主題曲《炎》連續三周登上Oricon銷量榜冠軍，看齊前男團SMAP憑《彈丸Fighter》保持12年的不敗紀錄，雜誌《日經Trendy》公布2020年最受歡迎的產品亦是《鬼滅之刃》稱冠，反映它已不止是一部電影，或者一種商品，而是一個社會現象。

日本各大電視台當然不甘後人，據日媒報道，TBS、NTV及朝日電視台分別提出50億日圓（約3.7億港元）的超高製作費計劃，希望打動出版商，交出真人版日劇的版權，至於富士電視台出手較低，製作費只有20億日圓（約1.48億港元），究竟志在參與？抑或另有對策？

另一方面，有傳歌舞伎界亦對《鬼滅之刃》虎視眈眈，由於過去把經典動漫如《火影忍者》、《風之谷》等搬上舞台，觀眾反應理想，今次亦想照辦煮碗，曾演日劇《Mr. Brain》的歌舞伎藝人市川海老藏，昨天出席大阪道頓堀舉行「日本之劇場文化復活祈願祭」活動時，自爆一對子女：今年9歲的女兒麗禾和7歲兒子勸玄亦是《鬼滅之刃》粉絲，日前已陪他們入場欣賞電影，並對此讚不絕口。

不過，市川海老藏對於日媒指歌舞伎界考慮開拍《鬼滅之刃》，甚至有傳由他的兒子勸玄扮演主角炭治郎，他一律表示「沒有聽聞」。另外，日劇《半澤直樹》男星香川照之亦是來自歌舞伎身家，有傳他的16歲兒子市川團子（原名香川政明）也想分一杯羹，且看鹿死誰手？

《鬼滅之刃》熱潮席捲日本，自然成為萬聖節的cosplay首選，男歌手Gackt及男團NEWS前成員手越祐也分別扮成漫畫奸角鬼舞辻無慘，AV女優三上悠亞則模仿女主角彌豆子，他們把造型照上載至社交媒體，獲網民大讚似模似樣。《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》將於本月12日在港開畫，相信這股熱潮有望延續。