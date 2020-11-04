轉戰內地 冷落女友陷分手危機 高鈞賢回歸修補感情裂痕

記者：陳釗

攝影：劉永銳

高鈞賢（Matthew）於2005年當選首屆香港先生冠軍入行，加上擁有高大靚仔的先天條件，星途理應一片光明，可惜高開低走，9年的無綫生涯發展平平，角色愈演愈霉，令他抑鬱成病，至2014年決定約滿離巢往內地發展。

Matthew轉戰內地發展尚算不錯，在內地劇《包青天》演展昭，又跟羅嘉良於劇集《灣區兒女》演父子，更憑此劇奪得「年度劇集潛力男藝人」獎，演技獲肯定。Matthew表示北上發展這6年，令他完全開竅，並說：「因我一入行便在TVB，像一張白紙，在溫室長大等安排，所以到30歲時決定出外闖一闖，希望靠自己做出成績，不想之後後悔。」

機會難得 練成刀槍不入

Matthew初到貴境，每個角色，以及很多事情都要靠自己爭取，從中體會每個機會都是得來不易，所以得到機會後，都當是最後一次，認真去做。談到剛到內地時，人生路不熟，辛酸少不免，6年間過百個試鏡，跟過千人爭一個角色，幸有簽經理人，幫了他很多，在內地開工常聽到一句「計劃不如變化」，工作隨時有變，他說：「我試過原本已傾妥的工作，可以突然消失，仲要係經常發生，有時又會由無到有，所以時刻都要裝備自己，也試過劇組在拍攝期間，因資金問題叫停，這些經歷令我練成刀槍不入。不過我算幸運，大多數有份參與的劇都能播出。」

Matthew直言在內地工作少不免出席飯局拉關係，最勁試過飲一支茅台，再溝紅酒和威士忌，幸在香港有班酒量極好的朋友，他本身底子也不差，亦識得控制，不會去得太盡。

年少無知 處事唔成熟

Matthew早前宣布與邵氏簽5年合約，跟TVB以部頭形式合作，問什麼打動他回巢？Matthew稱6年前離開TVB，一直想在工作上做出成績，之前奪獎算是達到目標，加上香港是他的家，屋企人年紀漸大，又想陪伴已14歲大、有視障的愛犬，他說：「我覺得是緣分，之前應樂小姐（樂易玲）邀請上節目，之後她帶我去見珍姐（曾勵珍）促成今次合作。其實我6年前走時，珍姐也講過，我只欠一個機會，所以希望今次回來能好好把握。」

當初與TVB算是不歡而散，今次重回娘家可有吐氣揚眉的感覺？Matthew以平常心面對，回想年輕時處事不夠成熟，但一段關係是互相的，以前只會從自己角度出發，但現在學識以大局去想。可有向你保證當主角？Matthew說：「當然會希望去到某個位置，但我既然簽了公司5年，不會太心急。我現在有上堂學戲，覺得每個角色只要用心去做，做得好，觀眾便會想看，希望透過角色或劇集，讓觀眾看到我這6年的努力，今次簽約後的自由度也很大。」

入行15年 得多過失

今年入行15年的Matthew，談到低潮期時，不禁笑說：「經常喎。」最令他深刻是2011年的時候，因事業不順，於是將全副精力投放在打籃球，希望於運動上奪回成功感，豈料因打籃球而受傷，引致雙腿筋腱斷裂，失去很多演出機會，角色都被迫易角，他說：「在《女警愛作戰》我做男二，反應不錯，公司開始安排不同劇給我，但我因腳傷無法參演，記得當時有高層跟我說『本身就是你的』。（可有聽過最難聽的說話？）不會在我面前講，不過如果有，可能我會快點醒覺。」事業陷入低潮的他曾想過轉行，跟朋友做過不同類型的生意，例如辦學校和開餐廳，但後來發現最喜歡還是演戲。

總括而言，Matthew深感這15年得多過失，他形容以前在TVB是一個「被安排的員工」，自覺有可觀底薪，不用爭取什麼，公司都會出糧，但外闖後發現作為演員，是需要不斷進步，將重心專注在演藝事業上。

至於失，他自言以前為人比較「隨緣」，缺乏危機感，所以錯失了很多機會和浪費了很多時間，他說：「幸好我算年輕入行，雖然有失，但到頭來得到的都是經驗。」

視女友為結婚對象

感情方面，Matthew一直有個拍拖多年的圈外女友，在他北上發展前已一起。但他自爆始終二人身處不同地方，很久才見一次，故感情上出現了問題，雙方正經歷一個困難時刻，他說：「我希望今次回來，所有事情都順利，包括感情。近年大部分時間都放在工作上，確實無盡到我的能力去維繫跟女友的感情，希望可以穩固番彼此的關係。（視女友為結婚對象？）絕對是。（以結婚挽留對方？）會想，但現時工作先，所有事情一起努力。」Matthew自言近年雖只顧工作，疏忽了女友，但也感覺到對方心裏一直默默支持他。

髮型：Patrick Chan

服裝：William Fung

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