黎諾懿陳煒即場煎扒煮龍蝦賀台慶

問到今年台慶是否如去年錄播，還是回復現場直播？諾懿表示昨日只是先預拍部分的效果鏡頭，當晚會即場獻技。談到還未安排現場觀眾，他稱有當然會較開心，氣氛沒那麼冷清，希望可快點回復正常。問到可擔心直播時失手？諾懿笑言偶然失敗才好看：「有些觀眾都會諗看你幾時煮燶。」

煒哥則表示在屋企可以拖慢來煮，現場較倉卒，都有機會失手。笑問諾懿會否唱國語歌助興？他自嘲：「廣東話都未搞掂，還國語？我驚唱完大家以後見不到我，獻醜不如藏拙，如果我唱得，已經去了星夢，不是揸鑊鏟而是揸咪喇。」煒哥透露已為台慶準備戰衣，會隆重其事。諾懿笑指對方在《疫境廚神秋冬盛宴》都穿得很靚，幸不是一起煮，否則他個子高要避視線很辛苦。

王敏奕盼買樓給母親

會與黎諾懿一起煎牛扒的王敏奕說，因老公喜歡食，所以經常煮，還試過在屋企煮熟成牛扒，都是工多藝熟。問婚後是否多了下廚？王敏奕稱反而少了，不過她自細幫媽咪煮飯，覺得是不錯的家庭活動。有指她老爺曾志偉早前將西貢清水灣彩濤別墅出售，帳面獲利9597萬元？王敏奕笑說不清楚，對方最近在內地工作，很少見，「老公都在內地，希望快點有健康碼，方便一點。（見老爺賺那麼多可有嘩一聲？）沒有，都不是我理的事。」會否向老爺請教投資心得？王敏奕自言畀心機工作，先掙第一桶金，「不過我投資不叻，反而糖妹叻，她有教我，但我聽到一頭霧水。（學老爺買『磚頭』？）這應該是最穩陣的，希望可快點在香港買到樓給媽咪住」。

記者：陳釗