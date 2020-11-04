與林盛斌考到巴士牌相擁而哭 王菀之獲讚演得好有機爭影后

Ivana表示已年多沒駕駛巴士，故再次駕駛十分緊張，前日還特地補鐘，一上車恍如沒學過，連撻車也不懂，差點忘記如何考到牌，她自言若再考亦沒信心成功，「其實考獲巴士牌，不覺得好威，香港都有很多女車長，我也是和大家一樣，其實只要不斷考就會考到，我都考了兩次」。她稱老公沒坐過她駕駛的巴士，而且很冷靜沒陪她考牌，好像對她很有信心，總有一天會考到。她說考到巴士牌時忍不住喊，因導演一直等她和Bob有巴士牌才開戲，所以負責任很大。

姜皓文指導演不民主

對於Bob大讚她可問鼎影后，可認為此片是其演技巔峰？她說：「我怎會覺得是巔峰呢！只希望大家在疫情下仍入場支持，已好感恩，最希望讓觀眾知道坐錯車不要緊，只要快點落車上對的車，一定會去到目的地。」

姜皓文在戲中被前度女友蔡潔欺騙金錢和肉體，後者說欺騙肉體部分只留白讓觀眾幻想，她一直很想與姜皓文合作，但總是同戲不同場擦身而過，今次終有對手戲，所以十分開心。姜皓文的角色因被飛變成癲佬，決定聯同王菀之復仇，他說：「拍葉念琛的戲其實不是太舒服，因為他的要求真的好高好高，好似放晒手畀你做，其實自己心裏有答案，看你做不做得到，即是不太民主，但他常萬歲安排很多美食，卻又是享受。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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