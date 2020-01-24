倪晨曦誕7.7磅男嬰 似打了一場MMA

【明報專訊】33歲「IG女神」倪晨曦（Elva）跟吳嘉釗今年初在夏威夷舉行婚禮，9月在港登記結婚。Elva前日一索得男，BB重7.7磅，她在Instagram公開一家三口碰拳頭的照片。Elva感恩BB出世一切順利，有醫護團隊的貼心照顧，又讚老公好叻，給她無微不至的照顧，又為她加油打氣。她感覺很累，需要鼓勵，前日生BB，昨日起牀感覺似打了一場MMA。她說：「生孩子真的是用生命在搏鬥，但看到健康的寶寶出生，一切都值得，3.53kg（約7.76磅）的小肉球。」Elva之前拍了性感孕照，保持手腳纖細令人羨慕；她也跟網民分享心得，包括控制飲食又透露希望自然分娩。
吳若希誕子湊「好」字
另一方面，吳若希（Jinny）的兒子昨日出世，據星夢行政總裁何哲圖透露， Jinny前晚入院待產，昨晨誕B仔，她的大女已3歲，一子一女湊成好字。
至於林子祥（阿Lam）則再做外公，女兒林德懿（April）上星期在美國誕下男嬰。她跟前夫育有6歲女兒，現在為另一半Dominic添一子。林德懿是瑜伽教練，跟外籍伴侶Dominic在美國居住。林德懿是林子祥跟前妻吳正元的女兒，兄長林德信早前爆父親抱孫也不會表現緊張，以保持cool的形象。
娛樂組
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