倪晨曦誕7.7磅男嬰 似打了一場MMA

吳若希誕子湊「好」字

另一方面，吳若希（Jinny）的兒子昨日出世，據星夢行政總裁何哲圖透露， Jinny前晚入院待產，昨晨誕B仔，她的大女已3歲，一子一女湊成好字。

至於林子祥（阿Lam）則再做外公，女兒林德懿（April）上星期在美國誕下男嬰。她跟前夫育有6歲女兒，現在為另一半Dominic添一子。林德懿是瑜伽教練，跟外籍伴侶Dominic在美國居住。林德懿是林子祥跟前妻吳正元的女兒，兄長林德信早前爆父親抱孫也不會表現緊張，以保持cool的形象。

娛樂組