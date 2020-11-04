結婚28年與妻價值觀不同 避討論免摩擦 黃秋生：我又不是特首

記者﹕柯美

秋生接受《明報》訪問否認和太太政見不同，「都沒有政治理念，何來政見不同？我們只是價值觀不同，睇到不同的面，大家價值觀不同無所謂的，正如宗教不同一樣，她有她念經，我有我祈禱，沒有影響。不是同一價值觀才可以做到夫妻、家人和朋友，如果這樣，世界就只得我一個人。水清則無魚，除非對方殺人放火，要不然有什麼大不了？又不是活在中世紀，不同信仰的人就是仇人，現在是文明社會，價值觀不同而已，不需要打仗。見到很多人因為價值觀不同而反面，好可惜！」

每日買菜煮飯給老婆吃

問到他和太太遇上價值觀不同時，是否避談，不去討論？秋生表示這個當然，「有乜好講，講都無用，我又不是特首，又不是代表什麼政黨，我做不到些什麼，拗來幹什麼？又不是辯論大會。」

秋生表示和太太相處得很融洽，沒有鬧交，「年輕時睇紫微斗數已一早知道自己的婚姻是這樣，夫妻宮指我們後生夾不到，其實我們一向無嘢，只是太太性格火爆少許，所以最好聚少離多，減少摩擦機會，年紀大了就可以一齊生活，因為性格和環境都不同了，兩個仔亦已長大，又不在港生活，不會再為小朋友的問題鬧交，現在相處得幾好、幾和諧，我每天都去街市買菜煮飯給她吃」。

自言百厭有過婚姻危機

秋生又否認不是與太太分居10多年，「分居10幾年可以離婚了，我其實會定時返家，只不過不是長時間逗留。（28年的婚姻，其間有否現過危機，差點離婚收場？）有試過，我咁百厭。（花心？）不是」。

下星期赴台拍新節目

秋生下星期會去台灣拍攝新節目、為今年5月演出的台劇《四樓的天堂》配音，以及開叉燒包店，另外還有齣電視劇接洽中，所以將在台灣逗留兩三個月。

問他是否真的有移民台灣的打算？秋生說﹕「未有計劃，只是台灣有較多工作機會，有多些希望，可以拍劇和搞生意，哪裏有工作便去哪裏。」