大熱倒灶怒轟亞姐賽果不公 張玥：我應該是前三名

記者：林祖傑、陳釗

攝影：鍾偉茵

今屆亞姐冠軍爆冷，由23歲曾嫌港姐合約苛刻而退選的蔡小蝶奪得，26歲幕前經驗豐富的何雙妍得亞軍；22歲大學生高文君同時奪得「最上鏡小姐」成雙料季軍。

賽前大熱24歲的張玥表明對賽果很失望，稱不覺自己表現差，問可有估計無獎原因？她不忿道：「不是我原因，結果只能說是部分人的主觀原因，不是客觀原因，反正我不接受這個結果。我覺得大家都很好，但我認為自己也應該是前三名。」

練樂儀不忿輸「才華飛越大獎」

對賽果不滿的還有練樂儀，說一個「豬肉獎」都無感不開心，她自問才藝表演唱歌夠壓場，但「才華飛越大獎」輸給張凱琳的騎呢一字馬；又有佳麗質疑「網絡人氣大獎」有種票之嫌。

出爐亞姐冠軍蔡小蝶表示沒想過奪冠，她只是贏在表現夠淡定。獲10萬獎金的她稱會先請一眾佳麗打邊爐，剩下就儲起。亞軍何雙妍獲5萬獎金，說會放進股票戶口，等美國大選後觀察是否入貨好時機。

程瑤給張玥高分數

前晚亞姐評判團共9人，包括仁美清敘主席程瑤與鄧健泓。對於張玥落選投訴不公平，程瑤說：「我給張玥很高分數，她在舞台上好eye-catching。至於冠軍蔡小蝶在問答環節表現很好，好sweet，識得𧨾人開心，可能這方面讓她贏得其他評判歡心。評分時大家不會討論，不清楚其他評判分數，可能張玥是差很少分數落敗。」

提到練樂儀為失才藝獎感不忿，程瑤對她的歌藝也留有印象，記得練樂儀的表演好專業。她稱每次擔任選美評判，跟佳麗見面時也提醒她們不要介意輸贏，選美台上最重要是運氣，雖然落敗，但可能有不同出路與發揮。有指前晚亞姐製作馬虎，程瑤說：「不能跟我20年前參選比較，以前有很多贊助，我見一班工作人員已很努力做好。」

鄧健泓稱三甲非心中人選

鄧健泓表示無論是選美活動還是歌唱比賽都好，出來的結果都一定有人開心或不開心，但他肯定亦很欣賞前晚每一名佳麗都盡了100%的努力。對於有佳麗對未能得獎感不甘？他說：「要視乎大家參賽的心態，是志在參與？學習？還是一定要有獎？我覺得最重要是過程中得到什麼。」鄧健泓認為最後選出來的三甲都很靚，表現都好，只不過不是他心目中所想會得獎的佳麗。

劉永梁小龍無位坐嬲爆離場

另外，《秦始皇》與《陳真》的男主角劉永與梁小龍獲邀睇騷，卻因現場安排混亂，他們的VIP席被不知名人士霸佔，大會又未能安排其他座位給兩人，結果怒氣冲冲離場。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com