出戰《全民造星III》 關嘉敏由試鏡開始喊 40歲林詠倫：慶幸個樣仲Keep到

年屆40的Alan表示賽前好緊張，怕未能融入一班年輕參賽者中，幸大家很尊重他及喜歡E-Kids。對於出道時很多參賽者才剛出世，他笑說：「慶幸個樣仲Keep到！」他稱與導師林二汶同期出道，對方常叮囑他風格不要停留在1990年代，亦感激花姐給予機會，他說：「花姐表示曾入場看E-Kids演唱會，我真的受寵若驚。」

問到體能上可應付到訓練？他說：「體能OK，只是起瞓時有點腰痠背痛，亦試過跳到抽筋，獲其他參賽者關心，令我十分感動，在這裏有很多汗水和眼淚。」

Bingo成員關嘉敏與陳康琪會在節目上比拼，她們均表示不會視對方為敵人。談到節目於晚上播出，兩人大表緊張，因曾在鏡頭前爆喊；關嘉敏自爆由試鏡已開始喊，可能之後的集數還會繼續喊，好驚會被網民笑她喊得好樣衰。

林二汶彭秀慧任導師勞氣傷身

林二汶及彭秀慧表示擔任導師勞氣又傷身，因為要決定淘汰參賽者，令她們心都裂埋。兩人稱感覺今次如經理人，要在參賽者中搶學員。林二汶笑言有意做經理人，要向花姐挖角。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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