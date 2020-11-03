前輩讚脫俗受寵若驚 李佳芯化身「AI骨妹」被鄒凱光抽水

記者：陳釗

攝影：孫華中

李佳芯（Ali）表示沒想到會找到鄒凱光客串，兩人昔日在有線電視曾一起做過世界盃節目，但合作拍劇是第一次。被鄒凱光大讚脫俗？Ali稱受寵若驚，獲前輩欣賞都是很難得和值得開心的事。

Ali不阻止男友幫襯骨場

Ali的骨妹造型帶點性感，露出小蠻腰兼少許低胸。她表示服裝很貼身，幸每次開劇都會自然瘦，不用刻意keep fit，反而要吃多點補充營養。劇情講她被「抽水」，Ali稱現實曾經歷過，約10歲時，在放學回家路上曾被一名伯伯捉住手，當時真的不懂反應。談到對男人去按摩尋歡有何看法？Ali覺得都是各取所需，也要尊重別人的職業。放心男友去揼骨？她笑說：「我到泰國旅行都會去揼骨，很正常。只要你信他就可以。」

開劇感壓力 下巴長滿粒粒

見Ali下巴長滿粒粒，她表示每次開劇都感壓力，加上首次演AI機械人，有很多細節位要拿揑得準確，所以花了很多時間和心機鑽研，開工也難免要捱夜，故搞到身體出現問題，「看了醫生說這是肝、腎出了問題，現在要靠吃中藥和塗藥膏，幸精神方面都OK」。她笑稱之前有場機件故障場口，要不斷撞頭，拍完即腰痠背痛了兩日，但都是一個很好的體驗。

早前播出《TVB節目巡禮2021》中，Ali佔兩劇《愛美麗狂想曲》及《智能愛（AI）人》都安排在收費台myTV Gold播放，會否有點失望？Ali稱都是同一間公司，對她來說會着重角色有否發揮、好不好玩，多於在哪裏播或受不受歡迎，因並非她能控制，最重要享受過程。

鄒凱光為Ali首次拍TVB劇

首次參演TVB劇的鄒凱光透露與監製陳翹英是師徒關係，對方當年在亞視帶他入行做編劇，今次師父出山，便主動要求參與。只客串一場戲，會否不夠喉？鄒凱光笑言，若表現好的話，不知會否加戲。他說：「其實我知道有Ali演出才要求師父給我參與，我由有線已經很喜歡Ali，很想跟她合作；我喜歡她不似一般藝人，很脫俗、很酷、很有型。」

與Ali只得打戲沒有咀嘴戲，是否可惜？鄒凱光笑言：「我是正人君子，不會這樣想。（劇情說你抽Ali水？）不寫都會照抽水，否則嫖客有什麼演。」鄒凱光坦言疫情對他影響很大，不過疫境下大家學懂了互相幫助，亦深信機會再來，「就像今次有演出機會便要好好把握，不會再想太多。亞視、ViuTV劇我都拍過，TVB劇是第一次，希望往後再有劇集找我演出一兩場戲啦」。

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