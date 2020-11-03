安祖蓮娜父親撐特朗普：林肯之後最偉大

不過他也並非沒有支持者，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的金像影帝父親莊威（Jon Voight），正是特朗普的忠實支持者，由上屆開始已公開撐對方；經過4年，依然沒有轉軚，甚至稱特朗普是自林肯之後最偉大的美國總統。樂壇小天王Justin Bieber的外父史提芬寶雲（Stephen Baldwin）亦力撐特朗普，並且不滿長兄艾力寶雲（Alec Baldwin）在長壽綜藝節目《周末夜現場》經常扮特朗普嘲諷對方。雖然特朗普被指傾向白人至上，但黑人饒舌歌手Lil Wayne和Ice Cube卻公開支持他的白金計劃賦權給黑色經濟圈。50 Cent也曾擔心拜登的稅項政策而傾向支持特朗普，及後又撤回。