湯漢斯捐款支持拜登 Gaga百變造型拉票

BBC早前有專文探討名人效應在今年的總統大選是否真的有助拜登。文中特別訪問了專研名人效應與民主政治的記者羅倫斯（Cooper Lawrence）；她指出名人效應在美國政治並非新鮮事，荷李活靠攏自由派也有其歷史傳統；而星級共和黨員都不需要演藝界的同儕加持，像已故總統列根、前加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），以及算在荷李活打滾過的特朗普。

鼓動年輕人投票

根據2008年的民主黨內初選，名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）為奧巴馬站台，催谷了近百萬選票，當時奧巴馬的黨內對手希拉里，其實有更多荷李活的支持者。羅倫斯指出名人另一效應是鼓動選民出來投票，像今年不少演藝界人士都呼籲粉絲登記做選民，以及踴躍投票。以小天后Ariana Grande為例，她來自佛羅里達州，上周就在擁有2.8億追隨者的多個社交網，呼籲佛州人趕快登記做選民。據報帖文出來後，佛州的選民網上登記系統大塞車，最終把死線延遲了1天。

另一方面，數據亦反映名人效應也許能催谷選民投票，卻未必可左右他們投票給誰。以上屆總統大選為例，希拉里獲《盜海豪情》佐治古尼（George Clooney）和《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）等一線明星為她籌款，又得Lady Gaga和「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等支持；選舉後期，甚至邀請了Katy Perry等天后級歌手巡迴全美舉行演唱會造勢，似乎目標是要鼓動年輕及游離選民，但似乎並不奏效；2016年，據報約11%於2008年投票給民主黨的非裔選民沒出來投票，名人效應沒能送她進白宮。2018年中期選舉的情形相若，樂壇天后Taylor Swift打破向來在政見方面的緘默，在社交網公開支持兩名民主黨的參議院候選人，帖文曝光後48小時，多了16.9萬人往登記做選民，當中超過一半是30歲以下，但她背書的候選人以些微票數落敗。再次證明偶像級的歌手或演員，可催谷人登記做選民或投票，卻不一定能左右大局。

年輕人受偶像影響

羅倫斯又指出，有所謂「親密關係的幻覺」，尤其當今社交網流行，「可能認識Kim Kardashian（著名真人騷女星）比鄰居還要多，所以如果Kim說會投票給拜登，粉絲或會受影響，尤其他們如果對政治不熟悉」。羅倫斯表示，對比其他年齡層，年輕人投票率較低，但他們大多會關注喜愛明星的社交網，所以若被號召出來投票，很大機會投給民主黨。美國皮尤研究中心早前的調查就顯示，年齡介乎24至39歲的選民，10人中只有3人會支持特朗普。羅倫斯說根據約40年的研究，人要到約30歲政見才會成形，那之前如果是忠實粉絲的話，偶像的背書可能會造成影響。

事實上近月大批歌影星透過社交網呼籲粉絲登記投票、參與籌款，甚至為拜登站台。例如樂壇天后Taylor Swift就登上《V》雜誌封面，並在訪問中闡述為什麽要投票給拜登。同樣地金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）亦跟Taylor的選擇一樣。首對確診新冠病毒的荷李活夫婦湯漢斯和太太麗達韋遜（Rita Wilson），甚至捐錢支持拜登競選。單在Instagram已有2億追隨者的《狂野時速：雙雄聯盟》狄維莊遜（Dwayne Johnson）表示，過往沒有特定政治立場，但今年他會支持拜登。Marvel電影中的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）則呼籲粉絲出來投票，並提供郵寄或親臨票站的指引；《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）則為拜登的競選廣告旁白。百變天后Lady Gaga更十分落力，昨日親臨賓夕法尼亞州為拜登站台拉票，連月來又在社交網催票，甚至錄了片段示範往票站的不同裝束，噱頭十足。