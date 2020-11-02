【開箱】擺脫占士邦形象 銀幕上續春風化雨

最愛《鐵金剛勇破間諜網》

辛康納利共拍了7部《鐵金剛》系列電影，他稱演頭3齣《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）、《鐵金剛勇破間諜網》（From Russia with Love）及《鐵金剛大戰金手指》（Goldenfinger）最有趣，當中又最喜歡《間諜網》；《金手指》則讓他初次接觸高爾夫球，並終生愛上。他說拍了首兩齣《鐵金剛》後，之後只是按既定規矩繼續。

辛康納利獨特之處，不但是最受歡迎的占士邦演員，當卸下「鐵金剛」制服後，依然能在其他電影大放異彩，這絕非易事。他除了演技精湛，個人魅力也是成功因素。辛康納利是公認的「愈老愈有味道」人辦，曾在1989年59歲時被《人物》雜誌票選為「最性感男人」，並在1999年再度被票選為「20世紀最性感男人」。這種個人魅力，讓他伙拍年輕一截的女星而不覺得突兀；譬如1990年的《紅牆諜戀》（Russian House），與年少他28歲的米雪菲花（Michelle Pfeiffer）談情；9年後的《偷天陷阱》（Entrapment），更跟年輕他39年的嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）合作。

辛康納利中後期的電影生涯，往往扮演主角的父親（《聖戰奇兵》）或啓蒙導師，像他摘下奧斯卡最佳男配角殊榮的《義膽雄心》（The Untouchables），故事講述1930年代初的芝加哥，禁酒令使私酒販賣成為有利可圖的行業。黑幫首領卡邦使用暴力手段控制走私酒市場，罪行滔天。新來的聯邦財政部官員納斯決心打擊走私酒違法活動，但他的第一次突擊行動因走漏消息而失敗告終。老差骨馬龍領導下，納斯重新振作起來，並且組成包括他、馬龍、年輕神槍手斯通與會計華萊士的特別行動小組，誓要將卡邦繩之於法。辛康納利正是扮演老差骨馬龍，教導奇雲高士拿飾演的納斯對抗卡邦，片中他說：「你想知道怎對付卡邦？他們出刀，你出槍，他令你的一名手下入醫院，你送他的手下進停屍間，這就是芝加哥方式。」他念出這段經典對白完全迥異於「占士邦」的演繹方法。

在《魔宮傳奇》，辛康納利飾演中世紀修士，在意大利北部的保守修道院，尋找連環兇案的真相，並帶着《斷箭行動》基斯頓史利達（Christian Slater）飾演的徒弟，一起在連番阻力之下追尋真兇。

20年前的《隔窗友緣》（Finding Forrester），辛康納利扮演知名作家William，多年前的家庭慘劇後，他開始足不出戶，隱姓埋名；偶然認識了鄰居黑人男孩Jamal，結下師生情誼。後者因體育出色獲入讀私立名校的機會，受William啓發及指導，寫作方面突飛猛進，卻被傲慢的老師以為他作弊。記得結尾是William終踏出家門，踩着單車在清晨的街道上奔馳，然後到學校為好友Jamal平反。結局是一年後Jamal收到William的律師來電說，他在蘇格蘭老家因癌症辭世，並把房子送給了這個暮年結交的摯友。

沒被控分裂國家

現實中蘇格蘭也是辛康納利的故鄉，一直支持蘇格蘭獨立運動的他，積極呼籲民眾參與公投，但2014年的公投結果，讓曾說若獨立成功才考慮回鄉生活的他失望。早於2000年已被英女王封爵的辛康納利，隱居巴哈馬是個人選擇，並非流亡；他支持獨立運動，也沒毁了事業，沒有人控告他分裂國家。因為那國家叫英國。