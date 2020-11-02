與兒子合照曝光 辛康納利臨終前受腦退化之苦

辛康納利的發言人在聲明中表示，辛康納利在睡夢中安詳離世，其妻米雪蓮及兒子積遜和史提芬（Stephane）當時亦在身旁。聲明又指待疫情結束後，就會計劃舉行追悼會及私人悼念儀式。

89歲生日留影

據積遜前日向英國廣播公司（BBC）表示，近年隱居巴哈馬群島的辛康納利身體不適了一段時間，在親人陪伴下於睡夢中安詳離世，但沒詳述其父所患何疾。跟辛康納利結婚45年的米雪蓮向英國《每日郵報》表示，丈夫受腦退化症之苦，「他沒有生活，後來甚至不能表達自己。但至少他在睡着時走了，很安詳。我們常在一起，他悄悄的走了，也如他所願」。米雪蓮又讚賞丈夫是男人的典範，兩人有過很美好的生活，「沒有他將會很難受，我知道，但沒有事情是永遠的」。

自2017年後，辛康納利沒再公開露面，他與兒子積遜及其女友Fiona的合照卻於昨日曝光；據悉照片攝於去年8月辛康納利89歲生日當天，他看來比前消瘦了，但笑容滿臉，並調皮的以食指指向天。

影人紛紛致哀

辛康納利的噩耗傳出後，影壇台前幕後紛紛發表悼文；《鐵金剛》電影系列的監製韋遜（Michael G. Wilson）及博高利（Barbara Broccoli）在社交平台Twitter表示，「他以占士邦（James Bond）一角為人熟悉，往後也會繼續以此角留在人們的記憶。當那句『我叫邦，占士邦』從他口中說出之時，他已進入影壇歷史，永垂不朽。他以自然、風趣的方式，詮釋這性感又有魅力的情報員，為這世界帶來了革命。這系列電影成功，最要感謝的一定是他，我們都該永遠感念他」。

曾扮演占士邦的皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）說他和其他飾演占士邦的演員都是參考辛康納利的演繹。丹尼爾卡特（Daniel Craig）則表示，辛康納利定義了一個時代及風格，他在銀幕上表現出幽默與魅力，打造出當代的賣座巨片。辛康納利生前鍾情高爾夫球，丹尼爾在悼文中不忘說：「不管他現在身處何方，希望那裏有高爾夫球場。」

曾跟辛康納利合演《霸王鐵金剛》的米高堅（Michael Caine）表示，老拍檔是很罕有的例子，既是巨星又是出色的演員，「我們一起拍《霸王鐵金剛》時很愉快，但很久沒見面了，我很想念他」。在《義膽雄心》跟辛康納利合作的奇雲高士拿（Kevin Costner）和羅拔狄尼路（Robert De Niro）亦分別發悼文，後者表示，「他看來比90歲年輕。我希望他跟我們相處久一點。辛，天上見」。

在《石破天驚》跟辛康納利合作的尼古拉斯基治（Nicolas Cage）自言很欣賞對方，「跟他一起工作很快樂，自從認識他，其智慧、謙虛、超級誠實都一直給我指引，他是我的朋友，也是有關電影的導師。他是首名把戲劇、動作歷險和喜劇結合一起的演員，而且看來既瀟灑又莊重」。《石》片導演米高比爾（Michael Bay）更撰寫長文稱，拍《石》片時只是第二次當導演，年輕而且笨，聞說辛康納利對導演很兇，所以首天交手時有點害怕，但發現對方原來並非如此；後來知道電影落後進度，迪士尼高層要問罪，辛康納利還跟他一起去見高層，並開腔撐米高，「這男孩做得很好，你們住在迪士尼的象牙塔，我們需要更多製作費！」沒料高層立刻答允。米高比爾說辛康納利仗義幫忙，是因為他同樣熱愛電影。

至於「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及英國男歌手艾頓莊（Elton John）不約而同稱辛康納利是「銀幕傳奇」。