退選港姐蔡小蝶膺亞姐冠軍 「最上鏡小姐」高文君成雙料季軍

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

冠軍蔡小蝶原本參選今屆港姐並進入第二輪面試，後因合約問題退選，她之前指無綫合約條款苛刻，結果在亞姐勝出。

今屆亞姐除有程瑤、梁雪瑤等一眾歷屆佳麗撐場，亦邀得蘇永康、鄧健泓及天堂鳥擔任嘉賓。蘇永康自言是正常男人，雖然已婚亦很愛太太，也會一樣照睇靚女。見他發福很多，他稱自5月亮相ViuTV節目後，一直留家抗疫。他因當年亞視OTT開台大病缺席，故今次收友情價幫手，做人有始有終。

蘇永康發福密做身體檢查

蘇永康說：「其實我已減了八九磅，太肥是不太好，我做了很全面的身體檢查，全部照晒非常不錯。」他表示沒有三高，因父母都患癌症，有家族癌症歷史，他兒子得3歲，要檢查得密些，驚有遺傳。

對於好友錢國偉離世，他表示已致電錢太陳宛蔚慰問，早前他以錢國偉名義捐出200份齋券，盼幫他做點善事，早登極樂。他透露許志安亦有和他一起做善事，但未聽聞對方錄新歌準備復出。

評判鄧健泓以太太做指標

鄧健泓表示首次擔任選美評判可奉旨𥄫女，笑稱有獨特審美眼光，就是要和太太石詠莉差不多級數，他說：「先留意談吐，有內在美先看眼神，最後才留意泳裝。」他透露太太有到場幫他打點，故正式比賽外，他不敢正視佳麗。

天堂鳥成員Tyrese早前宣布求婚成功，他說尊重未婚妻，工作上要懂避忌，眼裏只有未婚妻，無興趣𥄫其他女仔。因疫情他不急於定婚期，打算疫情後到海外舉行婚禮，並強調不是奉子成婚，生仔會事先計劃，希望賺多幾年錢，為小朋友將來有更好準備。

2018年亞姐港區冠軍梁雪瑤與亞視有合約，早前自資6位數推出兩首國語歌，網上點擊達兩萬，成績不錯，計劃推出廣東歌。

亞視之前傳財困又沒有很多工作，可有經濟壓力？她說：「其實都有，平時有儲蓄和投資習慣，亦有兼職建築設計小生意，所以在疫情下還頂得住。」