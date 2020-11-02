王浩信偷步看28集《踩過界II》 收視40點 張曦雯承諾著泳衣

王浩信很期待新劇播出的反應，指續集加入新元素，有殿堂級演員秦沛坐鎮，令劇集加分，張曦雯飾演師妹則是其競爭對手。張曦雯介紹角色有女盲俠稱號，同樣能幹，也有特強四感：「觀眾應該會覺得我是反派，都幾大挑戰，第一次演這類角色。」

張振朗蔡思貝毋懼兩劇同播

王浩信自爆已偷步追看28集，每單官司都催淚感動。不過上輯收視佳，對續集造成壓力：「今次網上平台率先播，不過我對劇組有信心，希望承接到，收視有3字頭。之前《反黑路人甲》成績不錯，別人說是自己人打自己人，希望觀眾兩套劇都支持。」他笑言劇中已有除衫鏡頭，若收視好，留給張曦雯負責派福利回饋觀眾。她笑言可以著律師袍做直播，但王浩信不肯收貨，認為跟劇中演出無分別，於是張曦雯承諾：「收視40點，著泳衣配律師袍開直播互動。」王浩信下周出發到內地拍電影個多月，對未能配合所有宣傳感抱歉，但答應會開網上直播與觀眾聊天。

張振朗與蔡思貝主演的《使徒行者3》和《踩過界II》最近同期推出，自己打自己，蔡思貝不擔心：「以前兩劇同步出街，感覺不着數，擔心觀眾混淆，但這兩齣分別大，可以讓大家睇到我們不同的表現。」張振朗笑言第一次感受兩劇連續播，跟之前幾部劇連環抽起的感覺大不同，他說：「希望可以洗去『地獄黑仔王』之名，聽到《堅離地愛堅離地》明年播好開心，因為這部是我第一次擔正和唱主題曲，但一日未播仍有變數。」蔡思貝說為他集氣：「我都想睇，睇他演出大飽眼福，聽他唱歌，相信耳朵懷孕。」張振朗自嘲：「至怕大家聽完耳朵流產。」

退休雪妮盡演員本分現身宣傳

現年75歲的資深演員雪妮於今年2月約滿TVB不再續約，昨日仍出席《踩過界II》宣傳活動，說好頭好尾要盡演員本分。雪妮姐稱退休了不會再復出，因年紀大擔心通宵拍攝，或要記好多對白，應付不了。她又稱健康最重要，怕所掙的不夠睇醫生。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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