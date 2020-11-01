朱孝天周渝民言承旭投影合唱 吳建豪獨現舞台 F4「假合體」

台灣組合F4對上一次合體是7年前的江蘇衛視晚會，今年是F4成立20周年，日前傳出成員言承旭、周渝民、朱孝天和吳建豪會在前晚江蘇衛視的直播節目《一千零一夜》再同台演出，正當觀眾期待他們現身舞台之際，卻發現舞台上只有吳建豪一人，言承旭、周渝民和朱孝天則以投影方式出現在直播畫面，令粉絲及觀眾感失望，覺得有被騙之嫌，說是「假合體」。

觀眾感失望 鬧爆貨不對辦

F4出場前大會先播當年《流星花園》片段，之後4人在台上唱劇集主題曲《流星雨》，唱完後周渝民說：「很開心F4在你的青春裏留下了印記，謝謝大家對F4的支持和關注。」朱孝天感謝主辦單位讓他們可以再次重聚，之後他們再唱出《第一時間》。他們演唱時全程企在同一位置，互相無交流。其後觀眾發現其實只有吳建豪一人在舞台上，大感失望，鬧爆貨不對辦。

朱孝天留言︰影像是虛幻的

電視台解釋言承旭、周渝民及朱孝天受疫情影響未能到場，只有吳建豪一人能現身。電視台為了令他們在舞台上 「重聚」，就利用了虛擬技術創造4子同台合唱的畫面。朱孝天昨日在微博上載演出時的畫面留言︰「周五看自己合體，周六繼續上學去，影像是虛幻的，知識才是硬道理。」

娛樂組