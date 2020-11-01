與錢國偉相交逾30年 黎芷珊哽咽：佢自覺可撐到

「瘦到認不到他」

黎芷珊日前到醫院見錢國偉（Wilson）最後一面，以及陪同Wilson遺孀陳宛蔚見傳媒，她前晚談起故友時眼泛淚光，說好心痛；她稱Wilson一直好堅強，很捨不得他。她透露主持兒童節目時已認識當時做助導的Wilson，相交30多年，私底下更是無所不談的朋友，她說：「睇住他病情變化，由發現有腫瘤，到去日本醫治有點好轉，腫瘤細了， 但疫情關係不能再去日本醫治，好無助，病情因而急轉直下，腫瘤變大，體內產生變化，進出醫院做了幾次手術，令他變瘦了，瘦到認不到他，好心痛！」她眼泛淚光哽咽續道：「Wilson彌留前在醫院最後數天，仍然很堅強，覺得自己可以撐到。每天有不同朋友來醫院探望他，林曉峰、曾志偉透過視像為他打氣，他當時已經不能說話，但做出OK手勢，說給大家知『我OK，撐到』。直至最後他沒有意識都不放棄，不敢瞓，怕一瞓就走了！我真的很不捨得他。」問Wilson的喪禮安排如何？她說：「落實中，稍後會出訃聞公布舉殯日期。」

讚陳宛蔚堅強

Wilson離世後，黎芷珊一直陪着Wilson遺孀陳宛蔚，她讚陳宛蔚很堅強：「她和Wilson一樣堅強，她陪Wilson去日本醫治，Wilson離開後又念經。」問到陳宛蔚有否經濟問題？她說：「遲些再說，Wilson是家中的經濟支柱，太太一向沒有工作，有一定需要，我們一班兄弟姊妹會幫手。」

記者：柯美

攝影：劉永銳