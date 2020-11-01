準亞姐趙桐恩奪「友誼小姐」打定輸數 彭紫荊率先得獎自封冠軍

今晚亞姐香港區決賽由蘇永康、鄧健泓及組合天堂鳥擔任表演嘉賓，司儀是李志剛、Kawaii及丘雅雯。④張玥、⑧高文君及⑨彭紫荊狀態大勇，被看好有望入圍三甲。

彭紫荊領獎激動落淚

彭紫荊率先獲頒「炫出自我」獎，她大感意外，領獎時更激動落淚。她表示最初參選已抱有信心，但入圍後被列為邊線分子，才知自己面對鏡頭、行Catwalk及儀態方面都有不足之處，幸好經兩個月訓練已有改善，現在封自己為心目中的冠軍。問到三甲心水？她說：「各佳麗都很優秀，不過我都會揀自己，亦會揀趙桐恩。」

⑮趙桐恩聞言非常受落，但她也做好落敗的心理準備，她說：「通常攞完『友誼小姐』的佳麗都與三甲無緣，我唯有接受現實，最重要享受過程，攞到這個獎代表人緣好，相信對未來發展有幫助。」

高文君為泳裝環節操腹肌

高文君與張玥齊表示賽前密集綵排，每天都要早起出門接受訓練，過得充實又開心。談到今晚的泳裝環節，高文君稱最近勤做腹肌訓練，希望以最佳狀態示人。

張玥有信心入三甲

張玥則說有跳舞及行Catwalk備戰。談到得獎機會？張玥說：「我覺得我和高文君都有機會入三甲。」但高文君則擔心廣東話不流利，會影響選情。亞姐總決賽原定12月13日舉行，亞視執行董事陳偉傑昨日表示受疫情影響，將要延至明年在港舉行。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳