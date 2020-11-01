首位「占士邦」 享壽90 辛康納利睡夢中離世

生於蘇格蘭愛丁堡的辛康納利，父母都是工人，早年為生計在劇場後台兼職雜工，從此誘發他對演戲的興趣。入行後參演電影《餓虎擒羊》、《碧血長天》等，及後贏得《鐵金剛勇破神秘島》占士邦角色，為這英國特工奠定智勇雙全、性感幽默的紳士形象。

公認最佳占士邦人選

由1962年至1983年間，辛康納利先後演過7部占士邦電影，包括《鐵金剛勇破神秘島》、《鐵金剛勇破間諜網》、《鐵金剛大戰金手指》、《鐵金剛勇戰魔鬼黨》、《鐵金剛勇破火箭嶺》、《鐵金剛勇破鑽石黨》，以及《鐵金剛勇奪巡航導彈》，全部票房報捷，他因而躋身國際巨星之列。雖然在往後日子裏，羅渣摩亞（Roger Moore）、鐵摩達頓（Timothy Dalton）、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）及丹尼爾卡特（Daniel Craig）等均曾扮演同一角色，然而在無數次電影選舉中，辛康納利仍被公認為「最佳占士邦人選」，形象深入民心。

憑《義膽雄心》奪奧斯卡

脫下占士邦戰衣後，辛康納利拍過《聖戰奇兵》、《追擊赤色十月》和《石破天驚》等荷李活賣座片。1988年憑《義膽雄心》的反黑老差骨角色，贏得奧斯卡最佳男配角獎；又在改編自意大利作家艾可（Umberto Eco）小說的《魔宮傳奇》扮演修士，奪得有「英國奧斯卡」之稱的BAFTA影帝殊榮。2000年他更獲英女王伊利沙伯二世封爵。

支持蘇格蘭獨立

除了影壇成績顯赫外，辛康納利的政治立場亦相當鮮明，一直支持蘇格蘭獨立運動，身為蘇格蘭民族黨黨員，不單在財政上支持，亦積極呼籲民眾參與公投。晚年隱居巴哈馬群島的他曾經表示，一旦蘇格蘭成功獨立，他即返回家鄉生活，可惜這個願望在2014年的公投中瓦解，直至他離世亦無法達成。