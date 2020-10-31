39歲莊韻澄再婚閃嫁IT男 稱財政獨立 代夫澄清有正職無破產

現年39歲的莊韻澄，未婚夫呂成忠（Joe）年紀比她細5年，男方迅即被起底，指他本來從事IT工作，但近期無業兼曾破產，二人拍拖後始擔任女友經理人一職，經常陪伴在側。昨日準新娘莊韻澄穿上圍裙以家傭打扮，到新開張商店宣傳其代理的零食產品，大方分享婚事，未婚夫有工作在身未有出現。

她說：「原本想待註冊後才公開，幫我改名的師傅認為結婚是開心事，何不早點跟人分享，結果被人查到。我們早有結婚打算，因疫情計劃明年才擺酒。好日子在11月12日，會好旺我們，已訂場地邀家人及小部分親戚觀禮，只是簡單儀式，屆時不會穿婚紗。」她稱未婚夫是泰國華僑，母親是泰國人，未來奶奶現居於當地，因疫情未能來港觀禮，明年才會到泰國補擺酒。

無本事養咁多人

對於未婚夫身分被起底，惹來破產和無業傳聞，莊韻澄代夫澄清：「Joe不是有錢人、不是大富大貴，亦未至於破產，可以照顧到我。他本身有正職，在未拍拖前，我一直觀察他，好想他做我的經理人，幫我接洽工作，雖然他沒有這方面經驗，是我求他做的。我們財政獨立，以前都說我養男友，但我邊有可能養到咁多人呢？」

她承認在27歲仍未入行前曾結婚，及後離婚的事，男友和家人亦早已知曉；在她主持ViuTV節目《吃掉前男友》亦有透露。她稱婚後不設防隨時準備做媽媽，會繼續做生意和幕前，性感演出會稍為收斂。

莊韻澄接受《明報》訪問形容幫她改名的師傅是催化劑促成婚事，Joe求婚時有預備戒指和花束，亦有跪地。雖然是姐弟戀，莊韻澄大讚未婚夫思想成熟又細心，母親知道她要結婚亦很開心。

32歲羅孝勇娶模媽

另外，參加《超級巨聲2》入行、現年32歲的羅孝勇，早年曾與同是「巨聲幫」的林欣彤拍拖，可惜分手收場。直至4年前，羅孝勇認識育有一女、現年31歲的單親模媽王丹妮，二人墮入愛河，更視王丹妮的6歲女兒如己出，「父女」感情要好，他毫不介意當繼父。昨日《明報》發現他們亦低調入紙登記註冊結婚，可是至截稿前，未能聯絡當事人回應婚事。

記者：柯美、林蘊兒