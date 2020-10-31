新書細訴與李菁緣分 林青霞《鏡前鏡後》迎66歲

林青霞回憶18歲時第一次遇見李菁時，對方已是當紅影星，自己完全不敢看她。李菁晚年陷財政困境，2018年2月在家中暴斃，林青霞曾在李菁離世前個多星期跟她見面，希望能助她解決財政問題。她說李菁當日的左手臂有水腫情况，是因為乳癌手術割走乳房及淋巴所致，拿着拐杖走路時，身體像豆腐一樣要散開似的。李菁說她的錢不是買股票輸掉，而是慢慢花光。林青霞將預先準備好的紅包交給李菁，執意要她收下，又打算再找方法讓李菁有尊嚴地接受幫助，可惜10天後就傳來李菁猝死的消息。

施南生如母親嫁女

林青霞與施南生是閨密，她與邢李㷧結婚時，施南生與徐克是證婚人；施南生當日如母親一樣坐在牀邊，叮囑林青霞要為丈夫學好英文，也要為將來的孩子學好電腦。施南生視林青霞的女兒如己出，關係密切。

3張裸照嚇怕張叔平

張叔平是林青霞最親近的男性朋友。林青霞結婚時的新屋，還有60歲時丈夫送給她的物業，裝修設計都出自張叔平手筆。林青霞自爆有年來港拍戲，張叔平到公寓找她，她將3張無聊時的自拍照拿給張叔平看，對方看完後露出驚恐眼神，急說要離開。30年後的某一天，林青霞追問張叔平當時為何要走，是否怕她要色誘他，張叔平說忘記了。原來林青霞當年給張叔平看的照片是從頭到腳全裸的。

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