EXO燦烈遭舊愛揭偷食醜聞 事務所沒否認 真相耐人尋味

據韓國傳媒報道，一名自稱是男團EXO成員燦烈的前度女友A某，昨日在網上爆料，宣稱二人自2017年10月開始發展地下情，可是拍拖3年，燦烈卻瞞着她跟10多名女生偷歡，當中包括空中服務員、女團成員及網絡紅人等。

女方刪文動機可疑

A某表示，燦烈透過朋友取得她的聯絡電話，二人由朋友關係逐漸發展成為情侶，就在拍拖3周年的紀念日前夕，她驚覺男方與其他女生有不尋常關係，「除了我和他的粉絲外，似乎所有人都知道他的醜事」，又狠批燦烈「正如你說過，如果鬧出緋聞的話，恐怕會斷送歌手生涯」。

A某同時公開與燦烈的親密合照，並聲稱擁有分手時的對話錄音。不過，隨着事件在網絡瘋傳，A某迅即刪去相關照片及文章，動機可疑。

燦烈「偷食」事件曝光後，有網民猜疑涉事女星正是Blackpink成員Rose， 網上更流傳一張疑似韓媒Dispatch刊登的偷拍照，隱約可見燦烈與Rose親暱同行。

韓媒證實合照造假

不過，Dispatch隨即發表聲明，證實有關照片純屬偽造，涉事者可能要負上法律責任。

為了證明偶像無辜，有燦烈粉絲化身「網上柯南」，列出A某照片可疑之處，包括相中人的紋身圖案跟燦烈不符等「證據」，又要求燦烈所屬事務所澄清。事後S.M娛樂發表聲明，卻未有否認報道，僅對事件表示「沒有立場」，反而惹來無限猜測。

隨着事件不斷發酵，燦烈主演音樂電影《The Box》能否順利上映，頓成外界焦點。電影公司表示新片剛於9月開拍，並於本月中煞科，現正進行後期製作，預計明年上映。

另外，燦烈參演手機應用程式V Live的綜藝節目《Heart for You》，昨日如常更新，似未受醜聞影響。