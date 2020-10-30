曾被姚子羚搶老公 失婚搭上台灣女星人夫 蔡宛珊拒做小三：他們只欠簽紙離婚

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蔡宛珊（Sarika）透露跟胡仔相識多年，兩人最近在朋友聚會再碰面，對方向她展開追求，考慮清楚才拍拖。她說：「我跟胡仔互相清楚對方情况，我們是清白的。他跟太太分居了一年多，因疫情未能到台灣簽紙離婚。」她也是有經歷的人，之前有不少追求者，她也沒有接受，但胡仔表現十分有誠意，給她信心才被打動。

被前妻指是偷食慣犯

對於胡仔的分居妻子林家璜爆對方有「小三、四、五」，是偷食慣犯，Sarika稱對男友的過去很清楚，他承認有過錯，答應不會再行差踏錯，希望獲機會，她不會因曾犯錯便判對方「死刑」。她透露男友除了開工，其餘時間也在陪她，她跟林家璜並不認識，但對方有follow她的Instagram，亦知道離婚跟她無關。她稱兩個人分開不一定是有第三者，可能是未能磨合夾唔到，又說：「胡仔跟太太分居後，也拍了幾次散拖，直至遇到我。」

前夫自爆無跟姚子羚拍拖

胡仔是知名紋身師，問到對方有沒有將她的名字紋在身上？她笑說：「千祈唔好，是詛咒。他的紋身是跟其他Artist交換紋的。」Sarika強調因過往的經歷，她絕不會做小三，她跟胡仔拍拖沒有高調宣揚，也沒刻意隱瞞，他們的朋友也早知兩人交往。

若她不是清白，又怎會在社交平台公開跟胡仔健身、打邊爐的行蹤。提到前夫楊偉文是否知道她跟胡仔拍拖？她說跟楊偉文離婚後，二人不時有聯絡，前夫有跟她提及沒有跟姚子羚拍拖，直至知道她跟胡仔拍拖，楊偉文突然在她的生活中「消失」了。