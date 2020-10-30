空姐開Live爆最喜愛明星乘客 古天樂靚仔友善 舒淇無架子

發哥有禮 偉仔健談

第4至10名順序是任賢齊、周潤發、陳奕迅、梁朝偉與太太劉嘉玲、李心潔、張學友及王菲。任賢齊有次與家人返台灣，他坐頭等，太太及小朋友坐商務客位，起飛後他走到太太身邊幫忙餵小朋友進食，落機又幫太太執行李，好細心。周潤發有次因被粉絲包圍遲了登機，上機後向機組人員逐一道歉。陳奕迅試過落機時被機組人員包圍合照，他雖一臉疲倦，仍好友善及勉強露出笑容，留下好印象。梁朝偉為人健談。劉嘉玲有次跟關之琳同機去上海，關之琳打扮樸素仍搶眼，劉嘉玲則沒化妝，只戴太陽眼鏡，對空姐有禮貌。李心潔說話斯文，坐飛機時愛看書，坐長途機非常細心照顧繼女。張學友是很靜和斯文的乘客，有次坐長途機，經理人細聲對機組人員說學友很累不可以合照。6日後學友回港時遇上同一班機組人員，其經理人跟機組人員打招呼，稱學友當日沒那麼累，合照、簽名也無問題。王菲在啟德機場年代，有次和經理人坐商務客位時，用腳撐着前面座椅背，像鄰家小女孩。又曾蹲在地上，我行我素。外表冷酷，其實非常溫柔，對空姐的合照要求有求必應。

該空姐還開名讚汪明荃、黎明、黃子華、鄭伊健、陳慧琳、蔡卓妍、謝霆鋒、林峯及黃宗澤都是非常友善的乘客，吳君如外遊時會帶埋外傭，更安排外傭坐商務位。

最討厭明星客不開名

至於最討厭的明星客，其中一名藝人在航空界甚出名，因他經常用粗口侮辱人。又有藝人在機上狂食飛機餐，後來知道想叫的食物沒有時，就即場發爛渣丟餐牌。

娛樂組