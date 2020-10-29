不介意夫妻檔工作 羅子溢：一家三口亮相收費貴

近期他湊女不忘晒「麒麟臂」，子溢笑說現時在家主要扮演人體遊樂場，跳樓機、摩天輪及海盜船一手包「扮」，他只能趁妻女睡覺後才能健身。子溢指太太有捧場追看《木》劇，還笑到咔咔聲。他表示老婆一直有戲癮，只是現在抽不了身。他說將來不介意夫妻檔上陣，視乎性質，一家三口亮相也可考慮，但會收很貴。

張曦雯NG因韋家雄

《木棘証人》前晚劇情講張曦雯買黑色性感內衣打算色誘子溢，豈料表錯情。她說為配這件內衣，拍攝時出動私伙黑色喱士裙上陣。她覺得很多女仔都喜歡買靚內衣，如買靚鞋一樣很正常，但她沒100套內衣那麽多，反而鞋較多。她稱開工喜歡穿裸色內衣，以防穿崩。男友對她的內衣款式沒有偏好，也沒贈送過，她認為內衣是為𧨾自己開心而買的。劇集反應不俗，會否希望爭視后？張曦雯自言沒想太多，最慶幸是與韋家雄和子溢合作。韋家雄活動上大講有味笑話，張曦雯指對方很搞笑，拍攝時常令她NG和失控傻笑。不過韋家雄有時講周星馳的電影或食字笑話，她聽不明白。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com