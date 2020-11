【開箱】達明一派神經意難平 真流行經典30年

最愛的個人

此時此刻,達明選擇疫下舉行演唱會,十分冒險,但黃耀明在臉書上說:「唱在瘟疫蔓延時,在記憶和歷史都急速消失的時代……」他倆共推出過8張studio album,分別是《達明一派II》、《石頭記》、《我等著你回來》、《你還愛我嗎》、《意難平》、《神經》、《萬歲!萬歲!萬萬歲》,以及《The Party》。達明從出道開始已愛透過歌曲月旦時政,幾年前黃耀明受訪時說,某程度來說他最喜歡的專輯是《意難平》,比起前作較為個人。第一首主打歌《忘記他是她》,就有關情慾,也是他們首次跟填詞人周耀輝合作,除了《忘記他是她》,他在這專輯還寫了《盡在今夜》、《天花亂墜》及《愛在瘟疫蔓延時》。黃耀明說,周耀輝的加入,令達明變得更sensual;可是時代變局總不似預期,《意難平》在1989年5月面世,當時北京天安門聚集了很多學生,沒多久就發生六四事件。在這樣的政治氣氛中推出,更添末世感覺。

其實《意難平》也不是單純的個人色彩或只聚焦愛慾,像《天花亂墜》,就批評了流行樂壇:「誰人喃喃自語 沒話再寫 誰人又借做發揮天空宇宙 收音機不管它都播」。經歷過2003年SARS和2020年的COVID-19,今天再聽《愛在瘟疫蔓延時》,不但哀怨的旋律很末世,當中的歌詞「自困 疲倦 倦看蒼生也倦 懼怕中葬身無情深淵」,道出面對瘟疫蔓延的抽離與苦悶,達明下月的演唱會選取此專輯作為歌單,這種定調大概是有感而發。

後六四專輯

《神經》於1990年初推出,可視為後六四的專輯,所以歷來談論此碟的文章不少。據悉《天問》是劉以達在1989年6月5日晚上創作的,周耀輝的詞哀衆生,chorus兩句「縱怨天 天不容問 嘆眾生 生不容問」,還有開首時的「百姓瑟縮於惶恐下」,極權30年,現在聽來好像沒怎樣改變。再聽《排名不分先後左右忠奸》細數的一堆名字,當中還有誰在人間?今天聽來會否只剩唏噓?《十個救火的少年》是達明的經典之一,內容講述10人救火,途中各有原因臨陣退縮,剩下3個更被火吞噬,「又有為了母親的勸勉 在這社會最怕走得太前 罷了罷了 便歸家往後轉」,還有「在這夜這猛火像燎原 大眾議論到這三位少年 就似在怨 用處沒有一點」,全歌旋律輕快地吟唱歷史似不斷循環的悲劇。《諸神的黃昏》唱道,「濃燄已安葬黎明 從廝殺的角落裏驚叫一抹鮮血屠城 祈望眾生更虔誠」,直接描寫血腥場面。六四後,香港人掀起第二波移民潮,這專輯也說了不少,譬如《你情我願》「願意跟你積極 願意跟你孤寂 會否給我國籍?兩心齊和國歌?」或《愛彌留》裏說,「但請相信我的荒謬 縱使真的不想遠走 明白我始終必須遠走」。再聽《講嘢》不管是「你說話 我說話 各有廢話 我說話 你咒罵 鬥氣冤家 你也說話 我也咒罵 快要分家」,還是「基礎基礎實在實在不清楚 本應本應雙方雙方不相稱 發覺發覺現在日後怎發落?」都覺得這首30年前的歌像預言曲。

何謂經典歌

什麽才是流行經典?失明歌手Stevie Wonder於1992年參與諾貝爾文學獎得主卜戴倫(Bob Dylan)在紐約舉行的出道30周年演唱會,自彈自唱後者的名曲《Blowing in the Wind》,前奏時他說,「這歌對我很重要的其中一個原因,是很不幸地它會長存,我說不幸,因這歌對應了不同時代。1960年代,可跟越戰及民權抗爭有關;1970年代,水門事件、南非的Steve Biko;1980年代,依然可對應南非的種族隔離政策、滅貧。如今1990年代,這首歌仍與當下有關……」他其後借歌告誡歌迷應投票給什麽樣的候選人,時為總統選舉年,克林頓挑戰尋求連任的老布殊。卜戴倫在歌中提出9個問題,所有答案只說飄在風中,其中一問是,「要死多少人才令他了解,已有太多人喪命?」近60年前的《Blowing in the Wind》,在反戰的年代合適,今天疫情肆虐,多少悲劇因人禍而起,此歌也對應了當下,不啻是流行經典,若以此為標準,達明一派的作品,躋身殿堂而無愧。