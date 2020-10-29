【開箱】達明一派神經意難平 真流行經典30年

最愛的個人

此時此刻，達明選擇疫下舉行演唱會，十分冒險，但黃耀明在臉書上說：「唱在瘟疫蔓延時，在記憶和歷史都急速消失的時代……」他倆共推出過8張studio album，分別是《達明一派II》、《石頭記》、《我等著你回來》、《你還愛我嗎》、《意難平》、《神經》、《萬歲！萬歲！萬萬歲》，以及《The Party》。達明從出道開始已愛透過歌曲月旦時政，幾年前黃耀明受訪時說，某程度來說他最喜歡的專輯是《意難平》，比起前作較為個人。第一首主打歌《忘記他是她》，就有關情慾，也是他們首次跟填詞人周耀輝合作，除了《忘記他是她》，他在這專輯還寫了《盡在今夜》、《天花亂墜》及《愛在瘟疫蔓延時》。黃耀明說，周耀輝的加入，令達明變得更sensual；可是時代變局總不似預期，《意難平》在1989年5月面世，當時北京天安門聚集了很多學生，沒多久就發生六四事件。在這樣的政治氣氛中推出，更添末世感覺。

其實《意難平》也不是單純的個人色彩或只聚焦愛慾，像《天花亂墜》，就批評了流行樂壇：「誰人喃喃自語 沒話再寫 誰人又借做發揮天空宇宙 收音機不管它都播」。經歷過2003年SARS和2020年的COVID-19，今天再聽《愛在瘟疫蔓延時》，不但哀怨的旋律很末世，當中的歌詞「自困 疲倦 倦看蒼生也倦 懼怕中葬身無情深淵」，道出面對瘟疫蔓延的抽離與苦悶，達明下月的演唱會選取此專輯作為歌單，這種定調大概是有感而發。

後六四專輯

《神經》於1990年初推出，可視為後六四的專輯，所以歷來談論此碟的文章不少。據悉《天問》是劉以達在1989年6月5日晚上創作的，周耀輝的詞哀衆生，chorus兩句「縱怨天 天不容問 嘆眾生 生不容問」，還有開首時的「百姓瑟縮於惶恐下」，極權30年，現在聽來好像沒怎樣改變。再聽《排名不分先後左右忠奸》細數的一堆名字，當中還有誰在人間？今天聽來會否只剩唏噓？《十個救火的少年》是達明的經典之一，內容講述10人救火，途中各有原因臨陣退縮，剩下3個更被火吞噬，「又有為了母親的勸勉 在這社會最怕走得太前 罷了罷了 便歸家往後轉」，還有「在這夜這猛火像燎原 大眾議論到這三位少年 就似在怨 用處沒有一點」，全歌旋律輕快地吟唱歷史似不斷循環的悲劇。《諸神的黃昏》唱道，「濃燄已安葬黎明 從廝殺的角落裏驚叫一抹鮮血屠城 祈望眾生更虔誠」，直接描寫血腥場面。六四後，香港人掀起第二波移民潮，這專輯也說了不少，譬如《你情我願》「願意跟你積極 願意跟你孤寂 會否給我國籍？兩心齊和國歌？」或《愛彌留》裏說，「但請相信我的荒謬 縱使真的不想遠走 明白我始終必須遠走」。再聽《講嘢》不管是「你說話 我說話 各有廢話 我說話 你咒罵 鬥氣冤家 你也說話 我也咒罵 快要分家」，還是「基礎基礎實在實在不清楚 本應本應雙方雙方不相稱 發覺發覺現在日後怎發落？」都覺得這首30年前的歌像預言曲。

何謂經典歌

什麽才是流行經典？失明歌手Stevie Wonder於1992年參與諾貝爾文學獎得主卜戴倫（Bob Dylan）在紐約舉行的出道30周年演唱會，自彈自唱後者的名曲《Blowing in the Wind》，前奏時他說，「這歌對我很重要的其中一個原因，是很不幸地它會長存，我說不幸，因這歌對應了不同時代。1960年代，可跟越戰及民權抗爭有關；1970年代，水門事件、南非的Steve Biko；1980年代，依然可對應南非的種族隔離政策、滅貧。如今1990年代，這首歌仍與當下有關……」他其後借歌告誡歌迷應投票給什麽樣的候選人，時為總統選舉年，克林頓挑戰尋求連任的老布殊。卜戴倫在歌中提出9個問題，所有答案只說飄在風中，其中一問是，「要死多少人才令他了解，已有太多人喪命？」近60年前的《Blowing in the Wind》，在反戰的年代合適，今天疫情肆虐，多少悲劇因人禍而起，此歌也對應了當下，不啻是流行經典，若以此為標準，達明一派的作品，躋身殿堂而無愧。