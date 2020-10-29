《青春紀錄》結局收視破頂 朴寶劍當兵宣傳新作受質疑

現年27歲的朴寶劍今年8月31日以海軍軍樂團士兵身分入伍。前日他擔任「2020年韓國海軍護國音樂會」司儀。活動透過YouTube直播。穿上海軍軍服的寶劍精神奕奕，獲粉絲留言大讚靚仔。活動期間，寶劍被另一名主持問及近况時，他稱當天《青春紀錄》播出結局，希望大家看完海軍音樂會後，記得準時收看《青春紀錄》，並稱希望大家也多多支持他有份主演快將上映的新片《複製人徐福》。

《喪屍偵探》低收視落幕

寶劍以軍人身分公開為自己主演的戲劇宣傳，遭外界質疑涉嫌違反軍法：「禁止營利行為及兼職」的條例。昨日軍方回應稱，「營利行為」須具有持續性，寶劍的說話並不符合這一點，還解釋這是寶劍入伍後首個公開活動，相關言論是在另一名主持人提問下所作出的不經意答案。另一方面，軍方會尊重外界意見，以後會指導寶劍更謹慎言行。

《青春紀錄》於前晚播出的第16集大結局中，寶劍不捨跟朴素丹分手，但後者執意已決，寄望雙方分手後有更好的發展。失戀的寶劍決定當兵，入伍前跟經理人續約，盡顯義氣。兩年後，寶劍退伍並重返幕前，依舊片約不斷，還與一直反對他當演員的父親和解，兩父子淚流滿臉，場面感人。最後寶劍在片場跟朴素丹重遇，二人有說有笑，再見亦是朋友。

另外，同樣於昨日播出大結局的KBS電視台新劇《喪屍偵探》，飾演喪屍的崔振赫終於知道自己的真正身分及死因；一名獸醫為了救活病逝的妻子，研製出讓死人復活的「喪屍藥」，崔振赫消滅所有喪屍後，繼續留在偵探社為巿民服務。

《喪屍偵探》大團圓結局，不過前晚一集收視僅得1.9%及2.6%，是開播以來新低。雖然收視未如理想，但KBS表示《喪》劇籌備初期是以季度劇集方向創作，現時正為開拍第2季而努力，盼觀眾多多支持。

文：蘇珮欣