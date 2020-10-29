姜皓文出招冧妻 好男人典範 鄧麗欣盼王子來港共度聖誕

Stephy和黑仔同是10月壽星，黑仔透露與太太生日及結婚周年相近，日前在家搞驚喜派對，卻發生蝦碌場面，他笑說：「原本我自彈自唱，講完生日快樂，才輪到家傭姐姐拎蛋糕出來，但姐姐急不及待出場。」

Stephy非常欣賞黑仔做甜心情人，結婚多年仍保持對另一半熱熾的愛，大讚他是好男人，她說：「我見有些情侶，多是女性保持團火，男人覺得個心愛你，就不用做太多。」

留下美好回憶

黑仔覺得維繫感情，需要用行動表達愛意，並說：「我好重視生日和結婚周年，這些日子應該做些事去紀念，讓大家留下美好回憶。」他笑稱Stephy都沐浴愛河中，不用羨慕別人。

Stephy自言同樣重視生日和周年紀念，雖然疫情下要跟台灣男友王子（邱勝翊）分隔兩地，對方不忘越洋送蛋糕，非常有心，她感滿意。因港台實施隔離措施，不便往來探訪，已經8個月沒有見面，她無奈說已習慣了。

近期疫情有緩和現象，她希望情况會愈來愈好，王子可以來港一齊過聖誕，她說：「這部戲明年1月上映，希望到時可以跟他一起入場睇戲。」

記者：鍾一虹