《上流寄生族》奪4獎成「亞洲電影」大贏家 李秉憲再封帝 周冬雨膺亞洲影后

今屆「亞洲電影大獎」由來自11個亞洲國家及地區的39部電影角逐16個獎項，昨日得獎名單在網上公布，邀得惠英紅、日本男星役所廣司、韓國導演李滄東等擔任頒獎嘉賓，他們與得獎者預錄片段。

李秉憲憑《南山的部長們》擊敗香港金像影帝太保、《陽光普照》陳以文及《地久天長》王景春等，成為「亞洲影帝」。李秉憲感謝大會頒獎給他，謝謝《南》台前幕後，他說：「片中演員產生的化學作用，是我得獎的主要原因。」

他表示4年前憑《寒流黑金》獲得最佳男主角獎，希望下次得獎能親身跟大家見面。他特別提到今年對所有人都是艱難的一年，叮囑大家保持安全。

周冬雨與拍檔易烊千璽齊獲獎

《少年的你》周冬雨繼在金像獎贏得最佳女主角後再下一城，奪得「亞洲影后」殊榮，她說：「很榮幸得到所有人認同，並感謝每名劇組人員。」同片的易烊千璽亦憑《少年的你》膺最佳新演員，他說很開心獲得這份榮譽，感謝大家對他的支持及認可，謝謝《少年的你》劇組的工作人員，他會繼續努力，演好每個角色。

大贏家《上流寄生族》獲得4獎，包括最佳電影、最佳編劇、最佳美術指導及最佳剪接，導演奉俊昊卻失落最佳導演，敗給《地久天長》的王小帥。

惠英紅頒獎不忘感謝醫護

最佳女配角由台灣電影《陽光普照》柯淑勤奪得，惠英紅負責頒獎，惠英紅宣布賽果前趁機感謝醫護人員，說疫情為大眾帶來好多困擾及困難，相信大家可以勇敢面對。她透露已復工，將有很多新片在戲院跟大家見面，又說每個演員都有心願拍好角色，觸動觀眾的心。

最佳男配角則由《旅程之終、世界之始》的日本男星加瀬亮奪得。

娛樂組