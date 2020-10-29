憶好拍檔錢國偉 薛家燕眼濕濕

修哥最近被翻出昔日跟邵音音拍的三級片，他笑言是40、50年前的事。家燕姐驚訝說不知修哥拍過三級片，估不到他會為藝術犧牲。修哥笑稱家燕姐沒睇過就蝕底。問他當年是否耳仔軟才拍？他笑言又軟不晒，牛不飲水撳不到牛頭低。

黎耀祥為新劇減磅

王梓軒早前因疫情滯留美國8個月，早前返港並完成隔離。他說很久沒有上台唱歌，又好掛念家人，現在可以跟家人食飯及行街很開心。對於Wilson去世，他感到傷心，約1年前見過對方，當時他瘦了一點，但仍很有活力，沒有消沉，感覺不到負能量。

黎耀祥在節目獻唱《義海豪情》，他近期忙於拍新劇《拳王》，要拍除衫打拳戲，已積極節食及做運動減10磅，但未達標想再減多8磅，已請教同劇張振朗及朱敏瀚的操肌經驗。他對Wilson離世感可惜，讚他是很有才華的製作人，開創好多經典節目，腦筋又轉得快。

記者：劉永銳