兩子已屆適婚年齡 朱玲玲：促娶妻唔啱聽

朱玲玲表示疫情關係，慧妍雅集成員已多個月沒相聚，亦沒有舉辦活動，會長翁嘉穗不忘為個會拍了數條防疫片放上網，獲很多新會員支持；還計劃年底舉行以藝術為主題的籌款活動，朱玲玲亦支持，捐出一幅個人攝影作品。她說：「疫情都對我有影響，不是掛住旅行，而是之前數個月無得打羽毛球不自在，手痕腳痕。唯有留在家清理這10多20年來影下的照片。我去年11月才在武漢舉行攝影展，暫時未有計劃再舉行。」

疫下無得打羽毛球手痕腳痕

上月度過62歲生日的朱玲玲透露因「限聚令」關係，只在家中與親友吃飯慶祝，3個孫（大仔霍啟剛的子女）也有出席，並送上他們繪畫的生日卡給她。她說：「好冧、好熱鬧。（想不想啟剛與太太郭晶晶再生？）他們說夠了。（還有兩名兒子啟山及啟人未結婚，是否想飲新抱茶？）未有消息，我覺得他們是時候結婚了，以前我不會催，亦不緊張，但計計數，他們年紀已不小，不過他們唔啱聽。」

莫可欣舖頭生意下跌四成

莫可欣透露在赤柱開設讓小朋友玩水晶泥的舖頭，受疫情影響，生意下跌四成：「經營辛苦都會咬緊牙關撐下去，希望快點有疫苗誕生，大家真的要聽話戴口罩和用搓手液搓手。我初時都不相信戴口罩有幫助，但自從戴口罩後，我感冒和喉嚨痛都少了。」她表示女兒終於有得返學很開心，不過回家時說：「同學全部都肥晒。」

她的丈夫方中信在橫店拍完王晶執導的電影返港，她說：「他先赴上海隔離14天才去橫店，拍完返港又要家居隔離14天，隔離期間他猛嗌悶，好彩順利完成。（擔心他在內地工作？）在內地反而安全，確診個案不多，外國就有點危險。」

說到錢國偉（Wilson）病逝， 莫可欣稱雖然沒有跟Wilson合作過，但她在無綫時，對方很活躍，會跟她打招呼。今年初她在超市遇見Wilson，對方沒有以前那種熱情，知道一定是不舒服。她大讚Wilson是絕對好人，希望他安息。她慨嘆生命無常，大家要珍惜生命。

楊思琦聞錢國偉噩耗感震驚

楊思琦表示聽到Wilson離世消息很震驚，感謝對方以前的照顧，邀請她擔任《味分天下》和《超級無敵獎門人》的嘉賓：「Wilson為人友善，見到都叫我思琦妹。」楊思琦現在忙於照顧子女，囝囝已8個月大，最近飲奶沒之前那麼多，可能是厭奶期。她說8歲大女很疼惜弟弟，沒爭寵，當正自己是微型媽媽。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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