【開箱】《無所作為》妮歌潔曼演「無知」妻 陳法拉出兩場幾句對白

台前幕後 陣容強勁

陳法拉在《無所作為》雖是閒角，台前幕後班底卻十分強勁，她攻美首仗能有此演出機會算是不錯。此劇由炮製過《甜心俏佳人》等經典劇的大衛基利（David E. Kelley）監製及編劇，邀請合作過《小謊言》的金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演，後者表示20多歲時已認識《4個婚禮與1個葬禮》曉格蘭特（Hugh Grant），但直到《無》劇兩人才首次合作，扮演夫妻。《無聲絕境》童星諾亞祖比（Noah Jupe）飾演他倆的兒子，《飢餓遊戲》當奴修打蘭（Donald Sutherland）扮演Grace的富爸爸Franklin，《叛諜追擊3：最後通牒》艾加拉米雷斯（Edgar Ramirez）亦客串警察一角。全劇6集，由拍過《美麗療情》等電影的蘇珊比爾（Susanne Bier）執導。

《無所作為》改編自Jean Hanff Korelitz的小說《You Should Have Known》，據美媒報道，第一集大致跟原著一樣，除了兇案死者的名字有修改；有指在小說曉格蘭特扮演的Jonathan只出現在太太Grace的回憶，所以餘下5集會有多大改動，值得留意。首集可看到腫瘤科醫生Jonathan跟擔任心理治療師的太太Grace，以及就讀精英私立學校的兒子Henry住在紐約的大宅，兩人看來十分恩愛；為了兒子，來自富裕家庭的Grace又參與學校的籌款委員會，聚會中跟初加入的Elena首次碰面，後者與其他家長顯得格格不入。之後Grace在健身室又再次碰到Elena，對方全裸對着她說話，令Grace有點不安，並忍不住回家向丈夫提及這女人。

兇案出現 丈夫失聯

籌款晚會，Jonathan和Grace結伴出席，看到衣著性感的Elena成為男士的焦點，Grace等家長圍攏一起談論她，Elena不知何故提早離開，Grace發現她有點不開心，追上前慰問，並提出送她回家，卻遭到婉拒。翌日清早Jonathan要到克里夫蘭參與醫學會議，如常見病人的Grace收到來電指Elena被殺害，她再次感不安，想致電丈夫告知這噩耗，卻怎也沒有人接聽，其後更發現Jonathan的手機根本留在睡房的抽屜內，覺得奇怪的Grace於是致電到丈夫聲言會下榻的克里夫蘭酒店，但找不到他，第一集至此落幕。

陳法拉扮演學生家長Jolene，也是學校籌款委員會成員，在第一集有兩場戲，分別是委員會開會時，穿著端莊便服的她坐在Grace旁邊，並說了兩句對白，包括當Elena感謝家長們讓她加入籌款會時，Jolene說：「你帶着兩個孩子還有時間參加，我的是雙胞胎，真的超級後悔。」之後再向Elena稱，「我的意思是，他們很難搞吧。」另一場戲是籌款晚會，陳法拉換上晚裝，與其他家長圍攏一起討論穿著低胸裙被男士包圍的Elena，Jolene再有兩句對白，包括說：「我也想要她的胸部。」據報陳法拉會客串4集，且看其餘3集她會否有更多戲分。

首播收視看齊前一檔

據悉原著小說中，Elena的角色年紀較大，也沒劇集表現出來的性感。至於原著則講述Elena的兇案發生後，揭開了Jonathan跟她有染，後者卻失去蹤影。Grace被傳媒追訪，不勝其擾，於是跟兒子搬到母親留給她的莊園暫住。最諷刺的是，Grace本準備出版探討兩性議題的書，她常斥責女人沒好好留意男人所呈現出印象的背後含意，以致讓自己陷入進退失據的窘境。丈夫失蹤後，Grace才陸續揭開對方的真面目，包括會向病童的家屬索取金錢，而且風流帳無數，遍及醫院同事和病人家屬；因為他的疏忽，曾害死親么弟，又阻止父母出席婚禮及來紐約探望剛出生的孫兒Henry，卻把跟情婦生的女兒丟給雙親照顧。《無所作為》首集大部分篇幅在描繪Grace和Jonathan如何恩愛和生活美滿，估計餘下集數將集中在這對夫妻到底有多了解對方的主線上。

《無所作為》在美國開播，錄得跨平台140萬觀衆人次，平了對上一檔《戀偽鎮驚逃》（Lovecraft Country）的紀錄，但未能刷新《新雄才偉略》（Perry Mason）的170萬及去年《保衛奇俠》的150萬首播觀衆人次紀錄，以《無》劇的台前幕後班底，且看能否有所突破。