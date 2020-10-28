天王化身指揮家打造《熱血合唱團》 13歲小演員不知劉德華是誰

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《熱血合唱團》由關信輝執導、張佩瓊編劇，劉德華（華仔）跟盧冠廷、雷頌德、吳岱融、李麗珍、關禮傑及尹揚明等合演。海報中華仔手執指揮棒神態自若，片中飾演嚴厲的音樂老師嚴sir。

華仔教學生演員玩魔術

今次華仔起用33名素人學生飾演合唱團成員，他戲裏戲外受學生尊敬，但他沒有刻意與學生保持距離，反而主動與他們混熟，不時與他們聊天，甚至唱歌，沒有架子，相處融洽。有一場戲在碼頭取景時，華仔隨手拾起石頭變魔術，吸引多名學生演員圍觀，華仔純熟地將石頭從手上變走，學生們感驚歎，不停問他如何做到。華仔即場示範及傳授秘訣，將現場變成「華仔魔術學校」。

除表演魔術外，華仔又落場跟33名學生演員排練及試玩將要拍攝的「33人44足」場面，他很有耐性地細心指導各同學走位。

華仔是不少同學眼中的偶像，很難有機會接觸；不過華仔都遇上「食檸檬」的時候，一眾學生演員中，年紀最小只有13歲、飾演小龍的演員姚學智，自爆「我不知劉德華是誰」，他說：「起初我完全不知道他（華仔）是誰，不明白為什麼有人見到他會哭，後來我媽媽跟我說他是大明星，我開始留意到巴士、影音店等都有他的蹤影，才知道他真的很紅。」

「青春沒有離開過我」

華仔拍攝時與學生打成一片，他笑言：「青春沒有離開過我，其實我身邊不停有小朋友出現，包括歌迷會、公司編劇等都是20歲出頭。雖然我體能上不及他們，但心態上絕對可以溝通。」

新片大部分演員均20歲以下，不少學生渴望成為演員，華仔有想起自己年輕時，他說：「其實跟他們有點接近，年輕時我的夢想是做導演，但經過一段時間後，老師發掘我演戲較有潛質。」華仔又認為每個人的夢想都要堅持一段時間，「最重要拎得起放得低，懂得轉換心態」。

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