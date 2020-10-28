由辦公室助理到監製 錢國偉封「無綫綜藝收視王」

執導演筒兼演唱會監製

Wilson曾有一段時間離開TVB，跟黃柏高合作，執導其首部電影《戀夏戀夏戀戀下》，後來亦拍過《喜愛夜蒲》系列、《台北夜蒲團團轉》及《辣警霸王花》等作品。2014年，他不但為周星馳的電影《美人魚》擔任執行導演，並參與演出。除了電視與電影，Wilson亦是演唱會監製，曾先後跟鄭伊健、古巨基、Big Four等合作。

與Psy同台似「兄弟」

說到令人最深印象的，相信是Wilson跟《江南Style》的「馬舞大叔」Psy撞樣，被封「港版Psy」人氣急升。Wilson好友古巨基和鄭伊健更忽發奇想二次創作《江南Style》MV，變成《Hong Kong Style》，Wilson的造型可謂幾可亂真。2012年，真假Psy於澳門同台出現儼如「兄弟」，當時還是Wilson女友的陳宛蔚則擔任司儀。

娛樂組